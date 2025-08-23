Două persoane s-au înecat în Lacul Snagov. Au fost surprinse de furtună în timp ce se plimbau cu o ambarcațiune

Două persoane și-au pierdut viața, vineri seară, pe Lacul Snagov, după ce ambarcațiunea în care se aflau a fost surprinsă de furtuna violentă care a lovit Capitala și județul Ilfov.

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost alertați în cursul nopții și au intervenit pentru căutarea victimelor.

„În urma căutărilor, au fost identificate și extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la fața locului. Am intervenit cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă (tractată de o autospecială de stingere), un punct de comandă mobil și 2 echipaje de prim ajutor”, se arată în comunicatul ISU București-Ilfov.

Furtuna a paralizat transportul în comun din Capitală

Furtuna de vineri seară a provocat și pagube semnificative în București, unde mai mulți arbori au fost doborâți de vântul puternic.

Pe Calea Dudești, un copac a căzut peste linia de tramvai, afectând rețeaua electrică și blocând circulația tramvaielor 23 și 27. Probleme similare au apărut în zona Lacului Tei, unde tramvaiele 17 și 36 au fost oprite din cauza unui copac prăbușit pe șine. Și troleibuzul 93 a fost scos din circulație temporar.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov emisese anterior o avertizare de tip cod portocaliu de vijelie, valabilă între orele 19:20 și 20:00, prin care anunța rafale de vânt de până la 70 km/h, ploi torențiale și descărcări electrice.

