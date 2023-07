O persoană a murit și mai multe au fost rănite în urma unei furtuni puternice care a afectat orașul La Chaux-de-Fonds din nord-vestul Elveţiei, în apropierea graniţei cu Franţa, a anunţat poliţia, potrivit AFP.

Prăbuşirea unei macarale în cartierul gării din localitatea istorică a fost cea care a cauzat victime, a explicat poliţia cantonală din Neuchâtel într-un comunicat.

"Au fost raportaţi numeroşi răniţi", a adăugat aceasta.

Furtuna nu a durat mult timp, însă rafalele puternice de vânt au provocat pagube importante.

"O rafală de vânt de 217 km/h a fost înregistrată de staţia noastră de pe aerodromul din La Chaux-de-Fonds în această luni dimineaţă, sub o celulă de furtună care s-a intensificat brusc în timp ce ajungea în regiune", a subliniat MeteoSuisse pe Twitter.

Operaţiunile de salvare şi de curăţare continuă. Poliţia a făcut apel la populaţie să nu se expună la riscuri, în special la căderi de ţigle sau de copaci.

Ea a avertizat, de asemenea, pe Twitter că un nou episod este prevăzut să se abată asupra munţilor din Neuchâtel şi în special asupra La Chaux-de-Fonds, şi a făcut apel la populaţie să "rămână în case şi să evite pe cât posibil să iasă afară".

#Swiss. An extremely severe #storm has just hit #LaChauxdeFonds with #winds reaching 217 km/h. Considerable #damage. A crane collapsed at the station.

