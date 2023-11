Furtuna Ciaran a lovit nord-estul Europei. Vântul de peste 200km/h, ploile abundente și grindina au produs pagube semnificative în mai multe țări VIDEO

Furtuna Ciaran s-a abătut joi, 2 noiembrie, asupra nord-vestului Europei cu forţa unui uragan, însoţită de vânturi puternice şi ploi torenţiale, care au provocat moartea unei persoane în Franţa şi au forţat închiderea şcolilor, a aeroporturilor şi a serviciilor de transport feroviar şi cu feribotul, relatează Reuters.

Un şofer de camion a fost ucis de un copac căzut la nord-est de Paris, iar 1,2 milioane de gospodării franceze au rămas fără electricitate. Autorităţile din Finistere, în Bretania, au îndemnat oamenii să rămână acasă şi să se pună la adăpost de vântul care a atins la rafală 207 km/h, ceea ce a dus la înregistrarea unor valuri de 20 de metri înălţime în largul coastei.

Furtuna Ciaran, care vine după furtuna Babet de acum două săptămâni, a fost determinată de un puternic curent care a venit dinspre Atlantic, declanşând ploi abundente şi vânturi furioase ce au provocat deja inundaţii puternice în Irlanda de Nord şi în unele părţi ale Marii Britanii.

Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a declarat pe X că 1.315 persoane a trebuit să fie relocate în tabere sau adăposturi, iar mai multe case au fost evacuate în oraşul Brest din Finistere după ce o macara a căzut.

"Repet: rămâneţi acasă", a declarat prefectul local Alain Espinasse la postul de radio RTL.

Cu toate acestea, furtuna din Franţa a dat semne de atenuare, serviciul meteorologic Meteo France reducând de la roşu la portocaliu alerta de vânt puternic în Mache, Finistere şi Cotes d'Armor.

