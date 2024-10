Cel puțin 26 de persoane au murit în urma trecerii furtunii Trami din Filipine. Imagini cu dezastrul produs de ploile torențiale FOTO/VIDEO

Furtuna tropicală Trami a ucis cel puţin 26 de persoane şi a forţat peste 150.000 să îşi părăsească locuinţele în Filipine, după ce a atins uscatul pe coasta de nord-est a ţării, au informat oficiali locali, relatează joi, 24 octombrie, Reuters.

Trami, cunoscută local drept furtuna tropicală "Kristine", a adus ploi torenţiale pe insula principală Luzon, provocând inundaţii şi alunecări de teren extinse.

Prayers up for the people in the Philippines 🇵🇭 as typhoon Kristine hits my hometown hard...😇🙏

No electricity, drinking water, and no communication. 😢 pic.twitter.com/z0vdLmX4y0