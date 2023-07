Fenomen meteo extrem în Elveția. 70.000 de fulgere în mai puțin de 24 de ore VIDEO

Serviciile meteorologice elveţiene au raportat zeci de mii de fulgere în mai puţin de 24 de ore până miercuri dimineaţă, pe măsură ce un sistem de furtună s-a deplasat pe teritoriul acestei ţări muntoase, informează DPA.

SRF Meteo a raportat peste 70.000 de fulgere în întreaga ţară, în timp ce Meteonews Elveţia, peste 50.000.

În cantonul Fribourg, o femeie a fost lovită de fulger şi este grav rănită. Poliţia nu a oferit alte detalii.

Au fost semnalate rafale de vânt de peste 140 de kilometri pe oră, iar în unele părţi ale ţării au fost înregistrate puternice căderi de grindină.

Din motive de securitate, check-in-ul pe aeroportul din Zurich a fost întrerupt pentru aproximativ o oră marţi seara.

Chur, un oraş de pe malul Rinului aflat în cantonul Graubünden, a raportat marţi cea mai ridicată temperatură a anului în Elveţia, de 37,6 de

grade Celsius.

🇨🇭⛈️ Intense electrical activity illuminates the sky over Basel, Switzerland! The storm front approaches the border with Germany, offering a breathtaking display of lightning and thunder. Nature at its finest! #Switzerland #Storm #ElectricalActivity #Basel pic.twitter.com/c7tdjoDztM