Insulele preferate ale românilor, amenințate de furtuna Bora. Deja două persoane și-au pierdut viața: ”Zeci de operaţiuni de evacuare au fost necesare” VIDEO

Două persoane şi-au pierdut viaţa pe insula grecească Limnos, din Marea Egee, din cauza intemperiilor care afectează o mare parte din ţară şi care au cauzat pagube semnificative pe insula Rodos, au indicat duminică autorităţile, informează AFP.

Victimele sunt un agricultor de 57 de ani şi un septuagenar, aceştia murind sâmbătă pe insula Limnos, situată aproape de coasta turcă, în nord-estul Mării Egee, conform poliţiei greceşti.

Agricultorul a decedat în timp ce încerca să îşi ataşeze maşina, blocată în noroi, la un tractor pentru a o remorca, a precizat postul public de televiziune ERT.

Septuagenarul a căzut şi s-a lovit la cap în timp ce curăţa scările casei sale după trecerea furtunii Bora, care a lovit Grecia de sâmbătă, 30 noiembrie.

Furtuna a provocat daune semnificative pe insula Rodos, din Arhipelagul Dodecanez, în special la reţeaua rutieră, locuinţe şi sedii comerciale, potrivit guvernatorului regiunii Egeea de Sud, Giorgos Hadjimarkos.

"Rodos a fost grav afectată noaptea trecută. Zeci de operaţiuni de evacuare au fost necesare, în condiţii deosebit de dificile", a precizat acesta într-un comunicat duminică, 1 decembrie.

Locuitorii acestei insule turistice, situată de asemenea aproape de coasta turcă, au primit un mesaj de alertă de la Protecţia Civilă, care îi îndemna să rămână în case.

A fost instituită şi o interdicţie de circulaţie a vehiculelor, în timp ce echipele de salvare sunt "în stare de alertă maximă", conform aceleiaşi surse.

Postul public ERT a difuzat imagini cu terenuri şi câmpuri inundate în Limnos, o insulă agricolă.

Circa 25 de pompieri din Atena au fost trimişi ca întăriri pe această insulă, iar alţi 35, în Rodos.

Cars swept away by flood waters in Rhodes Island, Greece

Many houses were flooded and people asking for help.

Third photo is from this morning and what is left after catastrophic floods.

December 01, 2024 #RhodesIsland #Greece #flood #inundación #inondation pic.twitter.com/SLLuQypxQ0