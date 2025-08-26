Furtună de praf în SUA. Zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric. Zborurile au fost blocate FOTO/VIDEO

Imagini apocaliptice în SUA, după ce o furtună de praf a înghițit în doar câteva minute mai multe părți din statul Arizona.

Cel mai afectat a fost orașul Phoenix.

Norul uriaș de praf a lăsat zeci de mii de oameni fără curent electric, iar zborurile de pe aeroport au fost decalate cu ore întregi.

Acest fenomen este cunoscut drept „haboob”, mai exact o furtună de praf adusă de rafalele puternice ale furtunilor cu descărcări electrice.

Tonight’s MASSIVE dust storm rolling into Phoenix! 🤯 Took this in ahwatukee right before it hit! Yes the drone did survive 😂#azwx pic.twitter.com/bHHAQmKNQR — Joe ⛳️ (@JoeAZ480) August 26, 2025

Norul de praf și-a făcut apariția luni, 25 august, în zona metropolitană Phoenix, unde zeci de mii de oameni au rămas fără curent, iar zborurile au fost blocate temporar, potrivit AP.

Circa 39.000 de oameni au rămas fără energie electrică în Arizona, transmite PowerOutage.us.

Furtuna a redus vizibilitatea la un sfert de milă (aproximativ 402 metri) în zona metropolitană Phoenix.

Massive dust storm engulfs Southwest Phoenix, Arizona. pic.twitter.com/F4z3obS2Em — Muad MZ 💙🌊 (@muadmzaki) August 26, 2025

Departamentul Transporturilor din Arizona a anunțat pe X că cetățenii nu ar trebui să conducă în timpul unei furtuni de praf.

De asemenea, avioanele de pe Aeroportul Internațional Phoenix au fost temporar blocate la sol din cauza „condițiilor meteorologice extreme”, a anunțat reprezentanta aeroportului, Heather Shelbrack.

#WATCH: A towering wall of dust rolled through metro Phoenix on Monday with storms that left tens of thousands of people without power and temporarily grounded flights at the city airport.#Haboob #Arizona #DustStorm #Phoenix #USA #UnitedStates #PhoenixSkyHarborAirport pic.twitter.com/EFMSMedQ2H — upuknews (@upuknews1) August 26, 2025

