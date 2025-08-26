Furtună de praf în SUA. Zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric. Zborurile au fost blocate FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 26 August 2025, ora 10:17
161 citiri
Furtună de praf în SUA. Zeci de mii de oameni au rămas fără curent electric. Zborurile au fost blocate FOTO/VIDEO
Furtună de praf în SUA Foto: Captură video/X/@upuknews1

Imagini apocaliptice în SUA, după ce o furtună de praf a înghițit în doar câteva minute mai multe părți din statul Arizona.

Cel mai afectat a fost orașul Phoenix.

Norul uriaș de praf a lăsat zeci de mii de oameni fără curent electric, iar zborurile de pe aeroport au fost decalate cu ore întregi.

Acest fenomen este cunoscut drept „haboob”, mai exact o furtună de praf adusă de rafalele puternice ale furtunilor cu descărcări electrice.

Norul de praf și-a făcut apariția luni, 25 august, în zona metropolitană Phoenix, unde zeci de mii de oameni au rămas fără curent, iar zborurile au fost blocate temporar, potrivit AP.

Circa 39.000 de oameni au rămas fără energie electrică în Arizona, transmite PowerOutage.us.

Furtuna a redus vizibilitatea la un sfert de milă (aproximativ 402 metri) în zona metropolitană Phoenix.

Departamentul Transporturilor din Arizona a anunțat pe X că cetățenii nu ar trebui să conducă în timpul unei furtuni de praf.

De asemenea, avioanele de pe Aeroportul Internațional Phoenix au fost temporar blocate la sol din cauza „condițiilor meteorologice extreme”, a anunțat reprezentanta aeroportului, Heather Shelbrack.

De ce blocarea rachetelor ATACMS de către Trump nu mai reprezintă o lovitură atât de dură pentru Ucraina?
De ce blocarea rachetelor ATACMS de către Trump nu mai reprezintă o lovitură atât de dură pentru Ucraina?
Decizia administrației Trump de a impune restricții asupra utilizării rachetelor americane cu rază lungă de acțiune de către Ucraina a fost, inițial, percepută ca o lovitură serioasă...
Serviciile poștale din Europa suspendă livrările de colete către SUA, în haosul tarifelor impuse de Trump. Micii exportatori, printre primele victime
Serviciile poștale din Europa suspendă livrările de colete către SUA, în haosul tarifelor impuse de Trump. Micii exportatori, printre primele victime
Livrările de colete din Europa către Statele Unite au fost suspendate de majoritatea operatorilor poștali din Uniunea Europeană, pe fondul unui val de incertitudine generat de ultimele decizii...
#furtuna praf Arizona, #SUA, #intrerupere curent electric, #zboruri suspendate, #incalzire globala efecte, #furtuna , #SUA
