Europa, amenințată de o ”bombă ciclonică”. Țările în care vântul va atinge forța unui uragan VIDEO

O nouă furtună puternică, Ingunn, va ajunge miercuri în Europa, ciclonul fiind descris drept o adevărată ”bombă” din cauza puterii sale devastatoare. Norvegia a declarat deja cod roşu, relatează La Libre Belgique.

”Ingunn” îşi face apariţia în plin sezon de furtuni în Europa. De data aceasta, depresiunea atmosferică se îndreaptă spre Scandinavia, iar serviciile meteorologice norvegiene au avertizat celelalte ţări europene.

Storm Ingunn is an exceptional storm. Earlier a gust of 155mph was recorded by a Landsverk weather station in the Faroe Islands - this is far stronger than any gust that The Great 1987 Storm threw at the UK! pic.twitter.com/xvEsrh0d7b