Blackout în mai multe localități din Brașov, Alba, Sibiu și Prahova. Oamenii au rămas fără curent după furtunile de vineri

Autor: Maria Mora
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 11:37
1585 citiri
Fără electricitate, hartă, lumânare / FOTO: capturi Unsplash.com, Google Maps

Șase localități din Brașov erau afectate de întreruperi de curent, în această dimineață, din cauza vremii extreme, potrivit DEER (Distribuție Energie Electrică România).

„INFORMARE întreruperi accidentale - 4 octombrie-08.30. De aproape 24 de ore echipele DEER sunt în teren și acționează pentru limitarea efectelor produse de condițiile meteo nefavorabile.

La această oră, în arealul DEER sunt 12 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme, 90 de posturi de transformare/posturi de alimentare, în județele:

▪️Alba (1 localitate)

▪️Brașov (6 localități)

▪️Sibiu (3 localități)

▪️Prahova (2 localități).

Pentru a verifica starea rețelei, la un click distanță, recomandăm utilizatorilor să acceseze canalele alternative de informare și sesizare a deranjamentelor:

- harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER accesând următorul link: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/

- deranjamentele pot fi sesizate și pe site-ul companiei, utilizând aplicația ChatVolt, care, de asemenea, oferă informații privind întreruperile, rapid și ușor.

- formularul pentru sesizare deranjamente: https://www.distributie-energie.ro/deranjamente/”, a transmis DEER.

Pompierii au intervenit vineri, 3 octombrie, la nivel național, în sute de cazuri de acumulări de apă, copaci căzuți, elemente de construcție desprinse și cabluri electrice afectate de condițiile meteo. Mai multe zone din țară, aflate sub avertizări meteo, au fost afectate de cantități extreme de apă și rafale puternice de vânt.

Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în data de 03.10.2025, intervalul 07:00 - 21:00, s-au înregistrat efecte în 49 localități din 14 județe (AG, BR, BZ, CS, DJ, DB, GR, HD, IL, IF, OT, PH, TR și VN) și municipiul București.

#furtuna Romania, #copaci cazuti, #cabluri electrice, #intrerupere furnizare electricitate, #brasov, #Alba, #Sibiu, #Prahova , #stiri sociale
