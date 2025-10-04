Dezastru în București și în țară: Sute de intervenții din cauza inundațiilor, copaci căzuți, drumuri blocate. Care au fost cele mai afectate zone FOTO/VIDEO

Autor: Maria Mora
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 09:43
Dezastru în București și în țară: Sute de intervenții din cauza inundațiilor, copaci căzuți, drumuri blocate. Care au fost cele mai afectate zone FOTO/VIDEO
Intervenție a pompierilor pentru un copac căzut pe drum FOTO Facebook/IGSU

Pompierii au intervenit vineri, 3 octombrie, la nivel național, în sute de cazuri de acumulări de apă, copaci căzuți, elemente de construcție desprinse și cabluri electrice afectate de condițiile meteo. Mai multe zone din țară, aflate sub avertizări meteo, au fost afectate de cantități extreme de apă și rafale puternice de vânt.

Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, în data de 03.10.2025, intervalul 07:00 - 21:00, s-au înregistrat efecte în 49 localități din 14 județe (AG, BR, BZ, CS, DJ, DB, GR, HD, IL, IF, OT, PH, TR și VN) și municipiul București.

Sute de copaci căzuți în București

Sute de copaci au fost doborâți de vânt în Capitală și în județul Ilfov, 166 de autoturisme fiind avariate, dintre acestea, 163 doar în București, conform bilanțului prezentat sâmbătă dimineață de reprezentanții ISU.

Pompierii ISUBIF au gestionat, de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu, 351 de intervenții.

Potrivit ISUBIF, în municipiul București s-a intervenit la 309 de solicitări, după cum urmează: 218 pentru copaci căzuți; 59 pentru elemente de construcție desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă.

Totodată, în județul Ilfov au fost înregistrate 42 de astfel de cazuri: 24 pentru copaci căzuți; 7 pentru elemente de construcție desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.

În urma acestor situații au fost avariate în total 3 autoturisme.

De asemenea, doi copaci s-au prăbușit peste două autoturisme aflate în deplasare pe străzi din municipiul București. O persoană surprinsă de o astfel de situație a suferit traumatisme și a fost transportată la spital.

Inundații și mașini blocate în Constanța

ISU Constanța a intervenit, vineri seară, în mai multe zone din municipiul Constanța, unde au rămas mașini blocate sau apa a intrat în imobile. De asemenea, pompierii au fost sesizați cu privire la un autoturism cu 3 persoane blocat în apă, pe strada Soveja, în Constanța.

Locuitorii orașului au primit mesaj RO-Alert care anunță ploi torențiale și vânt puternic.

Drumuri blocate în Hunedoara

Echipajele ISU au intervenit pentru îndepărtarea de pe carosabil a zeci de copaci doborâți de vânt care au perturbat circulația pe drumurile din județul Hunedoara, zona de munte aflându-se sub avertizare meteo cod portocaliu de ninsori și vânt puternic până vineri, la ora 23.00.

”Echipaje de intervenție ale ISU Hunedoara au acționat, seara trecută și în această noapte, pentru degajarea copacilor care au căzut pe partea carosabilă de pe drumurile naționale și județene din zonele afectate de condițiile atmosferice periculoase. Instabilitatea atmosferică accentuată, caracterizată prin vânt puternic, ploi și ninsoare, s-a manifestat îndeosebi în zonele Parâng – Cabana Rusu, Retezat – Clopotiva – Barajul Gura Apei, dar și în sud-vestul județului, în Sarmizegetusa și Zeicani”, informează sâmbătă dimineață ISU Hunedoara.

Pe Drumul Județean 685, de la Clopotiva la Barajul Gura Apei, pompierii au îndepărtat de pe partea carosabilă 20 de copaci căzuți din cauza vântului și a precipitațiilor. Pe această porțiune de drum, în sprijinul echipajelor de intervenție au acționat și două utilaje grele puse la dispoziție de Consiliul Județean Hunedoara.

În zona Petroșani – Cabana Rusu au fost necesare intervenții pentru eliberarea părții carosabile, blocată pe ambele sensuri din cauza copacilor căzuți pe drum.

”S-a acționat și în localitatea Câmpu lui Neag, iar în Petrila au intervenit în sprijin pompieri voluntari de la SVSU”, precizează ISU Hunedoara.

Pe DN 68, în localitățile Sarmizegetusa și Zeicani, circulația a fost întreruptă pe un sens, iar pompierii au intervenit pentru degajarea copacilor căzuți, astfel că circulația a putut fi reluată în condiții de siguranță.

Intervențiile pompierilor au continuat și sâmbătă dimineață. În localitatea Nucșoara, pe drumul spre Sălașu de Sus, a fost nevoie de intervenția echipajelor pentru îndepărtarea unui copac căzut pe partea carosabilă.

