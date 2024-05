„Furtună excepțională”, în SUA: Patru persoane au murit și aproape un milion de case au rămas fără curent electric FOTO/VIDEO

Primarul oraşului Houston din SUA, John Whitmire, anunță că patru persoane au murit și peste 800.000 de familii au rămas fără curent electric, într-o „furtună excepțională” care a provocat pagube materiale importante, transmite AFP.

John Whitmire mai spune că cele 4 persoane au murit în principal din cauza căderii unor arbori peste mașinile în care se aflau în timpul furtunii.

This was the window-busting, tree-toppling storm that blasted Houston. 📍 Mamajuana Cafe, downtown 🎥 Claudia Prats Sanchez pic.twitter.com/d3FytWIewH — Adam Krueger 💯 (@AdamKrueger) May 17, 2024

„Din nefericire, avem patru morţi”, a declarat joi, 16 mai, postului Fox 26 primarul acestui oraş din Texas, John Whitmire.

Check out how quickly it got dark in Houston, Texas from the intense supercell moments ago! Power flashes were also visible. Camera is from the ABC13 SkyCam.#txwx pic.twitter.com/yMHJMy8vrB — Weather Track US (@weathertrackus) May 16, 2024

Circumstanţele acestor morţi erau necunoscute, însă ar fi putut să fie cauzate „în principal de căderea unor arbori sau (ar putea fi vorba despre) persoane blocate în maşini”, a declarat el.

„Am suferit pagube importante în imobile de birouri în centrul oraşului, care au rămas fără ferestre (...). Peste 800.000 de familii sunt private de electricitate”, a adăugat el.

It’s hard to describe the feeling in downtown Houston right now. Windows have blown out of many of the tall buildings. Streets are closed off. Police are concerned the wind is about to pick back up and blow out more. pic.twitter.com/Aqv0mHMePe — Mycah Hatfield (@MycahABC13) May 17, 2024

Primarul a catalogat această furtună drept „excepţională”.

Instituţiile şcolare din acest oraş cu 2,4 milioane de locuitori urmau să fie închise vineri.

Imagini difuzate de posturi de televiziune locale şi pe reţele de socializare surprind arbori şi stâlpi electrici trântiţi la pământ şi ferestre ale unor imobile făcute ţăndări de rafale de vânt cu o viteză de până la 160 de kilometri pe oră.

🚨#BREAKING: Nearly a Million are without Power as Powerful Storms Move through with 80-117 mph Winds Toppling large transmission power lines and Shattering skyscrapers Windows 📌#Houston | #Texas Currently nearly 935,000 customers in Houston Texas are without power with the… pic.twitter.com/LiSbmRhiib — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 17, 2024

O mare parte a centrului oraşului şi a cartierului comercial erau pline de linii electrică doborâte şi cioburi de sticlă, iar numeroase semafoare nu funţcionau în întregul oraş, a anunţat la postul KRIV primarul.

STORM DAMAGE: This is what I’m seeing in the heights after severe weather moved through. There are a ton of down trees, fences, siding and other debris. There’s also high water. DO NOT drive to see damage. It’s very dangerous. https://t.co/11TJh0gb0E pic.twitter.com/nhUXfOL8qo — Nick Natario (@NickABC13) May 17, 2024

El le-a cerut locuitorilor, din centrul de operaţiuni de urgenţă, să evite centrul oraşului, puternic afectat.

Autorităţile le-au cerut muncitorilor neesenţiali să-şi ia o zi liberă.

