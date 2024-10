Bilanț tragic în Filipine. Furtuna tropicală Trami a ucis aproape 100 de oameni. Autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească VIDEO FOTO

Potrivit unui bilanţ întocmit de agenția franceză de presă AFP, pe baza unor date de la oficiali locali, cel puţin 97 de persoane au murit în Filipine, în furtuna tropicală Trami, iar salvatorii încercau în continuare să ajute persoanele blocate în zone devenite inaccesibile din cauza inundaţiilor, relatează AFP.

Un bilanţ anterior anunţa 87 de morţi.

Trami a lovit principala insulă, Luzon, iar aproape o jumătate de milion de locuitori au fost deplasaţi din cauza unor revărsări provocate de ploi torenţiale, care au devastat sute de localităţi în nordul Filipinelor, a anunţat sâmbătă Agenţia naţională filipineză de luptă împotriva catastrofelor.

Typhoon Trami rages across the Philippines, leaving 81 de*ad and 66 injured - Manila Times

The storm has reportedly affected more than 2.6 million people in at least 15 regions across the country.

Moreover, about 320,000 Filipinos have been forced to flee their homes. pic.twitter.com/V3fU2Ea13n