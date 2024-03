Vreme la extreme în SUA: Furtună de zăpadă în vest, incendii în Texas / Mii de locuințe fără curent, drumuri închise / Rafalele de vânt ar atinge 305 km pe oră VIDEO

Un viscol puternic loveşte părţi din California şi Nevada, în vestul Statelor Unite. Furtuna de zăpadă a dus la închiderea principalelor drumuri, a închis staţiuni de schi şi a lăsat zeci de mii de locuinţe fără electricitate, scrie BBC.

Viscolul a fost deosebit de puternic în regiunea muntoasă Sierra Nevada, unde rafalele de vânt ar fi atins viteze de 305 kilometri pe oră.

Populaţia a fost avertizată privind ”pericolului de la ridicat la extrem de producere a unor avalanşe”, inclusiv în zona Lacului Tahoe.

O hartă privind penele de curent arată că peste 33.000 de oameni din Nevada şi aproape 24.000 din California nu au electricitate.

Sâmbătă, o porţiune de 121 de kilometri din autostrada Interstate 80 a fost închisă. Biroul Poliţiei Autostrăzi din Truckee, California, în apropiere de graniţa cu Nevada, a arătat pe X (anterior Twitter) că ”personalul serviciilor de urgenţă şi tractoarele de remorcare aveau dificultăţi în a ajunge la şoferi din cauza viscolului”.

UPDATE: Hundreds of cars stranded on I-80 near the Donner Summit…blizzard winds and heaviest snow of the storm starting. It’s a race to see if they can clear the interstate before cars get too buried. @bclemms #california #snow #blizzard #donnerpass #CAwx pic.twitter.com/6vOJkDmfDA