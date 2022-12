Violenta furtună de iarnă care a lovit Statele Unite în ultimele zile a provocat moartea a cel puţin 49 de oameni, din care 27 au decedat într-un singur comitat din statul New York, în contextul în care acest episod meteorologic, supranumit "viscolul secolului", este departe de a se fi încheiat, au avertizat luni autorităţile americane, informează AFP.

"Este mult prea devreme pentru a spune că s-a terminat", a avertizat guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, precizând că ninsorile vor continua şi că stratul de zăpadă va depăşi înălţimea de 30 de centimetri. "Este, în mod clar, viscolul secolului", a adăugat Kathy Hochul într-o conferinţă de presă organizată în Buffalo, oraşul ei natal.

Deşi intensitatea furtunii de zăpadă nu mai este cea din ultimele zile, "este în continuare periculos să vă aflaţi afară", a mai spus politiciana democrată, prima femeie aleasă în funcţia de guvernator al statului New York.

Partea vestică a acestui stat american, ai cărui locuitori sunt obişnuiţi cu gerul şi cu furtunile, a fost acoperită în weekendul de Crăciun sub un strat gros de zăpadă, confruntându-se şi cu temperaturi polare de la jumătatea săptămânii trecute.

Duminică seară, bilanţul din comitatul Erie, în care se află oraşul Buffalo, era deja de 13 morţi, însă serviciile locale de urgenţă au confirmat ulterior decesele altor 14 persoane, ridicând bilanţul total al acestui viscol deosebit de puternic la 27 de victime, a anunţat luni Mark Poloncarz, un oficial din acest comitat.

Mai multe persoane au fost găsite decedate în automobilele lor sau în aer liber, iar altele au murit în urma unui stop cardiac suferit în timp ce încercau să cureţe zăpada în zile în care temperaturile erau încă glaciale, a adăugat el.

Mark Poloncarz a adăugat că se aşteaptă ca şi alte victime să fie descoperite în perioada următoare.

People of #Buffalo have been amazing for 2nd time this year. Such an underrated city. I really feel like the rest of the country just doesn't quite grasp the severity of the #blizzard, hopefully I shined some needed light on the area. #buffaloblizzard2022 #WinterStorm2022 #NYwx pic.twitter.com/5nhQWUBjTN