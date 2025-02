Istanbulul, paralizat de o furtună de zăpadă. Stratul de omăt se apropie de 2 m. O trombă uriașă s-a format în Marea Neagră VIDEO FOTO

Turcia a fost lovită, în ultimele zile, de ninsori puternice care au afectat diverse zone ale țării. O furtună de zăpadă a blocat orașul Istanbul, provocând ambuteiaje severe și întârzieri în zboruri. În provincia Ordu, patru persoane au fost raportate ca dispărute.

În prezent, Turcia se confruntă cu ninsori intense care au perturbat transportul și au obligat mulți oameni să rămână în case. Meteorologii au prognozat ninsori moderate pentru acest weekend, iar în anumite regiuni, grosimea zăpezii ajunge aproape la 2 metri, relatează antena3.ro.

Snowstorm shuts down Turkiye: chaos or cozy charm?

A heavy snowstorm is sweeping through Istanbul, causing flight cancellations and school closures across the city. Despite the disruptions, locals are enjoying the rare and beautiful sight of snow in the normally warm region.… pic.twitter.com/0gMsvxPlTK