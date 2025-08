Cine a bătut cuiele la Academia de Poliție? Cum a zburat acoperișul?

Ministerul Afacerilor Interne anunță demararea unor cercetări și expertize!

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, unica instituție de formare a ofițerilor pentru Ministerul Afacerilor Interne, a intrat din nou în atenția publică — nu pentru performanțe academice, ci din cauza unor renovări de zeci de milioane de lei, realizate, potrivit "Open Sources", într-un mod superficial.

Renovări în valoare de 8 milioane de euro au fost distruse în câteva minute!

De ce Academia de Poliție a rămas fără acoperiș?

Sindicatul polițiștilor "Europol" cere „demisia celor responsabili care au girat și validat aceste lucrări realizate și recepționate în 2023, precum și declanșarea imediată a unor anchete penale”!

Deși mulți așteaptă deja schimbarea conducerii Academiei de Poliție, nu aceasta este soluția imediată! Nu este timp pentru „vânătoarea de vrăjitoare”, în condițiile în care este tot mai greu de crezut că „renovarea” făcută de mântuială, cu lucrări supraevaluate, nu era cunoscută celor care aveau obligația să vegheze asupra respectării calității.

Examenul de licență al absolvenților din anul 3 și anul 4, promoția 2025, se află în plină desfășurare!

Examenul de admitere pentru anul I la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” bate la ușă!

După furtună este nevoie de echilibru și de măsuri urgente!

Cine a greșit? Cum a fost posibil un asemenea dezastru?

Pe 17 iulie 2025, o furtună cu rafale de până la 70 km/h, potrivit ANM, a produs distrugeri în nordul Capitalei, inclusiv în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”!

În urma furtunii violente, acoperișul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București a fost complet distrus.

Furtuna a smuls acoperișul, dar cine a semnat recepția lucrării?

Deși proiectul de reabilitare a costat aproape 40 de milioane de lei, acoperișul nu a rezistat nici măcar unei ploi serioase. Incidentul scoate la lumină nu doar calitatea îndoielnică a lucrărilor, ci și rețeaua de contracte suspecte, recepții formale și lipsa completă a responsabilității administrative.

Cine a bătut „cuiele”?

Surse din interiorul instituției indică faptul că unele lucrări au fost atribuite, printr-un contract de reabilitare, unei firme cu istoric controversat în lucrări publice. Deși, oficial, documentația ar fi fost completă, realitatea din teren a demonstrat altceva: materiale slabe, montaj superficial, lipsa respectării normelor tehnice și o recepție formală, făcută în grabă.

Cine a făcut renovările și cum s-a făcut recepția lucrărilor la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”?

Lucrările de renovare au fost atribuite unei firme care mai primise contracte publice de la instituții MAI. Proiectul prevedea reabilitarea acoperișului, consolidarea structurii superioare și modernizarea sistemelor de drenaj.

Cu toate acestea, "Open Sources" amintește că „lucrările au fost întârziate, făcute cu personal redus și fără verificări intermediare din partea beneficiarului – în acest caz, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Recepția finală s-a realizat cu o comisie internă, în absența unui expert independent. Nu există public un raport tehnic care să explice cum a fost acceptată lucrarea”!

În mai 2022, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a semnat un contract pentru reabilitarea, modernizarea și anveloparea termică a pavilionului central și a pavilionului Nord de dormitoare. Valoarea oficială: 39.970.000 lei, circa 8 milioane €, finanțare prin "Programul Operațional Regional 2014 2020", axa prioritară 3.

Potrivit "Open Sources"/libertatea.ro, „lucrările au fost efectuate de firme legate unele prin persoane afiliate politic”!

Conform sursei precizate, nu de puține ori, studenții au relatat că adesea trebuie „să facă curățenie după muncitori”, chiar dacă în caietul de sarcini era specificat că firma trebuie să asigure curățenie zilnică.

În iunie 2025, Academia de Poliție a atribuit un alt contract de 200.000 RON, circa 40.000 €, pentru actualizarea documentației tehnico-economice a proiectului Pavilionului C3 – Clase Nord.

Tot în ultimii ani, au mai fost atribuite diverse contracte prin proceduri simplificate, astfel:

în mai 2025 – reparații curente la canalizare: circa 202.889 lei; în iulie 2025 – expertiză tehnică pentru bazin de înot: circa 135.000 lei; în iunie 2025 – actualizare documentație tehnico-economică Pavilion C3: circa 200.000 lei.

Cine nu mai doarme liniștit noaptea?

La o simplă evaluare, pagubele materiale depășesc milioane de lei. Costurile includ refacerea completă a acoperișului, repararea etajului superior afectat de infiltrații și relocarea temporară a cursurilor.

Dar mai gravă decât pierderea financiară este erodarea încrederii publicului în sistemul de formare a viitorilor polițiști.

Dacă o instituție care ar trebui să fie model de rigoare și ordine permite astfel de abateri, la ce ne putem aștepta de la restul instituțiilor?

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” are nevoie de siguranță! Pentru mulți dintre noi, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” înseamnă acasă!

Cine va răspunde pentru acest dezastru?

Responsabilitatea este colectivă, dar vinovații trebuie nominalizați: firma executantă, dacă nu a respectat specificațiile; comisia de recepție, care a semnat fără o analiză serioasă; conducerea Academiei, care a supervizat proiectul; Ministerul Afacerilor Interne, care are datoria de a audita și controla periodic astfel de investiții!

Surprinzător este și faptul că alte clădiri, unele renovate în urmă cu zeci de ani, au rămas în picioare! Să fie o întâmplare sau încă o dovadă că recenta renovare a fost făcută de mântuială?

Adevărul va fi îngropat din nou într-un sertar?

După o nenorocire, la ce mai ajută declarații belicoase prin care se anunță „evaluări tehnică și administrativă rapidă, cu scopul de a identifica exact cauzele care au condus la producerea incidentului”?

Ministerul Afacerilor Interne are misiunea să gândească mai mult la ceea ce se întâmplă în instituțiile din subordine!

Cine a semnat contractele pentru renovare? Cine a făcut recepția lucrărilor? Unde este auditul calității lucrărilor? Cine a verificat compatibilitatea furnizorilor cu legislația anticorupție?

Dezastrul petrecut obligă la reflecții!

Academia de Poliție are în prezent aproximativ 2.800 de studenți.

Dacă o furtună a distrus o clădire „renovată”, ce s-ar întâmpla în cazul unui cutremur de 6–7 grade?

Multe clădiri ale Academiei de Poliție au fost construite înainte de 1960 și necesită consolidări serioase, nu doar „cosmetizări” cu firmele „promovate” de interesele de partid, după cum a semnalat în repetate rânduri Sindicatul polițiștilor „Europol”!

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, ce învățăm din cele întâmplate la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”?

Academia de Poliție trebuie să rămână o instituție de forță care asigură viitoarea comandă a Ministerului Afacerilor Interne!

Pe cine deranjează acest lucru?

Aude cineva?

Când o instituție care formează elita MAI e lăsată să funcționeze cu acoperișuri improvizate și contracte păguboase, cine veghează cu adevărat la administrarea banilor și la siguranța statului?

Cine răspunde pentru milioanele cheltuite?

De ce declară sindicatul „Europol” că „acestea nu sunt efectele unui fenomen meteo extrem, ci ale unui sistem putred”?

Viitoarea renovare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” va însemna alte afaceri cu statul?

Cât de adevărat este și faptul că, după fiecare renovare, unii dintre decidenți au devenit proprietarii unor vile plasate strategic în cartiere rezidențiale?

În mod sigur, „Dumnezeu nu doarme”, dar nu cumva cineva doarme de zeci de ani în Ministerul Afacerilor Interne?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

