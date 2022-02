Furtuna Eunice a lovit Marea Britanie. Oamenii sunt doborâți de vânt pe stradă VIDEO

Precipitaţiile sub formă de ninsoare provocate de furtuna Eunice au cauzat o serie de probleme pe drumurile din Scoţia. Centrul şi nordul ţării au fost afectate în mod deosebit, având loc întârzieri din cauza traficului îngreunat, iar unele drumuri au fost închise, informează BBC.

Rafale de vânt cu o viteză de aproximativ 108 km/h lovit Insula Jersey, insulă situată pe Canalul Mânecii. Vânturile care băteau dinspre sud-vestul insulei au crescut în intensitate la primele ore ale dimineţii.

De asemenea, furtuna Eunice a lovit şi comitatul Dorset, unde s-au produs inundaţii.

Experţii au afirmat că furtuna Eunice a fost „una la 10 ani” în sudul Marii Britanii.

Din cauza vântului puternic, Castelul Mont Orgueil a fost închis publicului, însă Muzeul Jersey a rămas deschis.

Profesorul Liz Bentley, directorul executiv al Societăţii Regale de Meteorologie, a declarat că furtuna Eunice este „deosebit de puternică”.

„Ele apar din când în când”, a spus ea.

Meteorologii au anunţat precipitaţii sub formă de ninsoare vineri după-amiază şi avertismente de gheaţă seara şi pe durata nopţii.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae