Furtună neobişnuită de zăpadă în California. Peste 120.000 de oameni au rămas fără electricitate şi autostrăzi au fost închise VIDEO

Peste 120.000 de oameni au rămas fără electricitate, după ce furtunile din Los Angeles au adus zăpadă, grindină şi ploaie, relatează BBC.

Principala autostradă nord-sud de pe Coasta de Vest, Interstate 5, rămâne închisă în secţiunea muntoasă cunoscută sub numele de Grapevine.

Furtuna este una dintre cele mai puternice care a lovit statul.

Din cauza acestei furtuni au fost închise plajele dar şi parcul Yosemite.

În cel mai recent buletin meteo, imediat după ora 20:00 GMT de sâmbătă, 25 februarie, (12:00, ora locală), Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) a avertizat cu privire la ploi abundente şi furtuni în sudul Californiei.

Până în prezent, nu au existat rapoarte privind decese sau răniri cauzate de furtună.

Snow in Hollywood!

Snow or graupel fell on Mt. Lee where the Hollywood sign is on Thursday. @JasonFrazerTV #CAwx pic.twitter.com/NVZSDrUt76