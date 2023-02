Blocuri în Copenhaga evacuate din cauza furtunii Otto. Podul care leagă Danemarca de Suedia a fost închis VIDEO

O uriașă furtună s-a abătut asupra țărilor scandinave și a forțat autoritățile să ia măsuri drastice. În Copenhaga au fost evacuate mai multe blocuri de locuințe.

Aproape 300 de oameni au fost mutați în adăposturi temporare pentru că blocurile, ridicate în anii 50, au un defect de proiectare și riscă să cadă la rafale extreme.

Furtuna Otto este însoțită de rafale de vânt cu o forță de până la 145 de km pe oră.

De asemenea mai multe zboruri spre capitala daneză au fost anulate, podul care leagă Danemarca de Suedia a fost închis, iar în sudul Norvegiei activitatea feriboturilor a fost suspendată și traficul feroviar este întrerupt în vestul Danemarcei și sudul Suediei.

#stormotto in the North Sea pic.twitter.com/HE7zXiGVIO

Autoritățile de la Stockholm au sfătuit oamenii să evite deplasările în acest sfârșit de săptămână. Furtuna Otto a lovit și Scoția și nordul Angliei unde a provocat întreruperi în alimentarea cu energie electrică, potrivit stiritvr.ro.

The latest satellite sequence shows #StormOtto moving into the North Sea.

Otto will continue to move eastwards into Scandinavia this afternoon, allowing winds to ease across the UK pic.twitter.com/EdHJhVbbXP