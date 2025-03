Furtuna Martinho a făcut prăpăd în Portugalia: Șapte răniți și trafic perturbat. Autoritățile intervin „pentru a restabili normalitatea” FOTO/VIDEO

Cel puţin şapte persoane au fost rănite, iar traficul feroviar a fost perturbat de furtuna Martinho în Portugalia, anunţă serviciile de intervenţie, relatează AFP.

Regiunea Lisabona a fost cea mai afectată de furtună.

”Situaţia este stabilă”, a anunţat joi, 20 martie, premierul Luis Montenegro în marja unui summit european la Bruxelles, precizând că serviciile de intervenţie fac totul ”pentru a restabili normalitatea” şi ajută populaţia.

Regiunea Lisabona a fost ”cea mai afectată” de furtună, care a început să traverseze Portugalia miercuri seara, a anunţat într-o conferinţă de presă şeful Autorităţii Naţionale portugheze a Protecţiei Civile, Alexandre Penha.

Storm Martinho currently in Lisbon, Portugal #tormentaMartinho #tempestadeMartinho #Lisboa pic.twitter.com/GN3xABjIRy

”A fost o noapte foarte dificilă şi foarte violentă în oraş”, a confirmat joi primarul Lisabonei Carlos Moedas, care a evocat şase răniţi în capitală.

Damage in Portugal due to storm Martinho. #storm #tormentaMartinho #tempestadeMartinho #damage pic.twitter.com/wYH0MMaszK

Miercuri, rafale violente de vânt s-au soldat cu un rănit după căderea unui arbore.

Circulaţia multor trenuri a fost perturbată joi, iar unele linii au fost complet întrerupte în regiunea Lisabona, în centrul şi nordul ţării, din cauza căderii unor arbori şi altor obiecte, potrivit companiei Căilor Ferate.

Rafale violente de vânt, care au atins în unele locuri 120 de kilometri pe oră, au antrenat închiderea mai multor drumuri, au doborât stâlpi electrici.

Au fost avariate maşini, ambarcaţiuni şi avioane de mici dimensiuni pe un aerodrom situat în apropierea capitalei, potrivit unor imagini transmise de televiziuni.

Storm Martinho caused severe damage in Portugal, especially in the coastal areas. pic.twitter.com/0UDphoZvEO