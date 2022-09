O furtună puternică a lovit peninsula Alaska. Vântul a atins 145 de kilometri pe oră VIDEO

Peninsula Alaska a fost lovită de o furtună puternică sâmbătă, 17 septembrie. Casele au fost luate de ape, clădirile au fost distruse, iar vântul a atins 145 de kilometri pe oră.

Mai exact, mai multe instituții și școli au fost dărâmate de valuri uriașe și de torenți. Furtuna este cea mai puternică din ultimul deceniu, iar autoritățile susțin că ar putea urma o furtună și mai puternică, iar inundațiile s-ar putea extinde.

#Alaska - Widespread coastal flooding in #Nome and wider western coast with areas under several feet of water due to high tides and storm surge from remnants of Typhoon Merbok [🎥Michelle Bowers] pic.twitter.com/Q7icflkko0