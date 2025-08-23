Furtuna a produs ravagii în România, vineri seară. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș smuls de vânt

Autor: Mihai Diac
Vineri, 22 August 2025, ora 23:56
Efecte ale furtunii din seara de 22 august - Foto ISU Giurgiu / IGSU

Meteorologii au emis, pentru vineri seară, un Cod portocaliu de vijelie puternică valabil pentru municipiul București, fiind așteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice și averse.

O avertizare similară a fost emisă pentru 20 de localități din județul Ilfov, dar și pentru alte județe. Pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit la 150 de sesizări după ce mai mulți copaci au căzut pe șosele sau pe autoturisme. În Capitală, o persoană a fost transportată la spital după ce un copac a căzut peste ea, pe un trotuar din Sectorul 4.

În județul Argeș, trei persoane au fost lovite de un acoperiș smuls. Una dintre persoane - un tânăr de 18 ani - a murit, iar celelalte două persoane au fost transportate la spital. Și în Prahova, o persoană a ajuns la spital după ce un acoperiș a căzut pe ea. Vijelia a afectat și traficul feroviar.

Potrivit IGSU, în urma fenomenelor meteo și hidro, vineri s-au înregistrat efecte în 38 de localități din 15 județe (Argeș, Brașov, Constanța, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Olt, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vrancea, Vâlcea) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curți, 1 anexă, 44 beciuri/subsoluri și de pe 1 stradă, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție dislocate de la acoperișurile 16 imobile, precum și pentru degajarea a 151 de copaci și 3 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 41 autovehicule.

Totodată, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe DN 7 în Vâlcea din cauza apei și aluviunilor acumulate pe carosabil.

În județul Argeș, în localitatea Lucieni, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste 3 persoane, 2 dintre ele au fost transportate la spital, conștiente, cu diferite traumatisme, iar o persoană a fost declarată decedată după efectuarea manevrelor de resuscitare.

”Menționăm faptul că, înainte de producerea situației de urgență, a fost transmis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației cu privire la atenționarea nowcasting de cod portocaliu”, a precizat IGSU.

În județul Prahova, în localitatea Negoiești, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste o persoană, după evaluare medicală victima a fost transportată la spital, conștientă.

În municipiul București, în Sectorul 4, pe str. Samoilă Dumitru, un copac s-a prăbușit pe trotuar, în cădere lovind o persoană, aceasta fiind transportată la spital, conștientă, cu diferite traumatisme.

Și aici, înainte de producerea situației de urgență, a fost transmis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației cu privire la atenționarea nowcasting de cod portocaliu.

”La momentul raportării, forțele de intervenție acționează pentru înlăturarea efectelor în regiunea București-Ilfov, unde se înregistrează peste 150 apeluri la numărul unic de urgență 112, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate. Totodată, se acționează în continuare pentru evacuarea apei din gospodării în municipiul Satu Mare”, a arătat IGSU.

Pentru avertizarea populației au fost emise 19 mesaje prin sistemul RO-Alert în 12 județe (Argeș, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Galați, Ilfov, Ialomița, Iași, Neamț, Prahova, Satu Mare, Vâlcea, Vrancea) și municipiul București și un mesaj prin sistemul CRAWL-TVR, în județul Iași.

Peste 4.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină la nivel național, oriunde situația o va impune.

În Vrancea, o furtună puternică, însoțită de grindină abundentă și de mari dimensiuni, a provocat pagube semnificative în mai multe localități. De asemenea, în municipiul Focșani, furtuna a smuls acoperișul unui bloc și a afectat rețeaua de electricitate.

La Dălhauți, grindina mare a acoperit curțile oamenilor, iar în comuna Cârligele străzile și viile au fost învelite în gheață, potrivit imaginilor postate de primarul localității Ștefan Moșcu.

În municipiul Focșani, rafalele puternice au smuls acoperișul unui bloc, iar avaria a afectat rețeaua de electricitate care alimentează Compania de Utilități Publice Focșani. În urma acestei avarii, furnizarea energiei electrice a fost sistată temporar, ceea ce a dus la suspendarea furnizării apei potabile atât în Focșani, cât și în localitățile limitrofe.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a transmis că, în intervalul orar 19:20 – 20:24, traficul feroviar între stațiile Buftea și Periș a fost afectat de vijelia puternică, un copac fiind doborât în gabarit. Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF București a intervenit în zona afectată cu drezina pantograf, iar la ora 20:24 a fost reluat traficul feroviar pe firul I. Se intervine pe firul II, astfel încât circulația să fie redeschisă și pe acesta.

UPDATE - Potrivit ISU Argeș, în urma incidentului au rezultat trei victime, bărbați. Unul dintre aceștia era conștient și a plecat cu un autoturism civil spre spital, până la sosirea forțelor de intervenție. Al doilea era conștient și acuza dureri la membrele inferioare și superioare și în zona coloanei, fiind asistat de paramedicii SMURD. O altă victimă era în stop cardio-respirator, fiind scoasă de pompieri și asistată de echipajul SAJ. ”Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată”, a transmis ISU Argeș.

UPDATE - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că, până în prezent, în urma fenomenelor meteo periculoase au fost înregistrate două cazuri medicale.

Astfel, în județul Argeș, localitatea Hârtiești, satul Lucieni, vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane.

”Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție”, a transmis IGSU.

Pentru gestionarea eficientă a situației au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă cu accesorii necesare, o autospecială de descarcerare, un container multirisc, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

În București, în Sectorul 4, o persoană a fost surprinsă de un copac prăbușit pe trotuar.

”Victima, cu diverse traumatisme, conștientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă”, a precizat IGSU.

