Serbia, Croația și Slovenia, lovite de o furtună extrem de violentă. Trei persoane au fost omorâte VIDEO

Trei persoane au murit în urma unei furtuni deosebit de puternice care a lovit miercuri Slovenia, Croaţia şi Serbia, în timp ce unele părţi ale Europei se confruntă cu temperaturi record şi incendii de vegetaţie.

În Croaţia, două persoane au murit şi mai multe au fost rănite, a anunţat Departamentul pentru apărare civilă. Pagube materiale semnificative au avut loc în mai multe regiuni din ţară, inclusiv în capitala Zagreb, unde pe un şantier a căzut o macara.

În ţara vecină Slovenia, o femeie a fost ucisă de o creangă căzută şi cel puţin o persoană a fost rănită, au precizat autorităţile.

