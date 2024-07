Uraganul Beryl a omorât deja un om în Statele Unite. Înainte de a lovi Texasul, a lăsat în urmă 7 cadavre în Caraibe şi Venezuela VIDEO

Uraganul Beryl a ajuns în Statele Unite ale Americii. După ce a traversat Caraibele, el a lovit luni, 8 iulie, Texasul, cu ploi abundente, ucigând cel puţin un om în sudul țării, relatează AFP.

"Un copac a căzut peste o casă şi un bărbat a rămas prins sub dărâmături", a scris pe platforma X Ed Gonzalez, şeriful din comitatul Harris, din sudul Texasului.

Béryl a ucis deja cel puţin opt persoane, între care şapte în Caraibe şi Venezuela.

În Texas, peste două milioane de locuinţe au rămas fără curent electric luni dimineaţa, 8 iulie, potrivit site-ului web poweroutage.us, iar locuitorii au fost evacuaţi.

"Trebuie să luăm uraganul Beryl foarte, foarte în serios", a avertizat anterior John Whitmire, primarul din Houston. Pe aeroportul principal al oraşului, peste 1.000 de zboruri au fost anulate, potrivit site-ului FlightAware, Centrul pentru Uragane din SUA (NHC) avertizând asupra riscului de tornade.

Oraşul a fost afectat de ploi intense, însoţite de rafale de vânt.

Beryl a atins uscatul în Statele Unite luni dimineaţa, 8 iulie, şi "a provocat maree de furtună şi ploi abundente. Rafale de vânt foarte puternice sunt încă în curs de-a lungul coastei", a avertizat NHC.

Mai multe zone din Texas sunt în alertă de uragan, în timp ce Beryl a crescut în intensitate în noaptea de duminică spre luni, 8 iulie, cu vânturi de 130 km/h.

Hurricane Beryl absolutely POUNDED us on the Texas Gulf Coast. pic.twitter.com/t7hk1q5mgE

Uraganul a trecut peste Jamaica, Grenada şi Insulele St. Vincent şi Grenadines în cursul săptămânii trecute, făcând cel puţin 11 victime şi importante pagube materiale - în special clădiri dărâmate şi distrugeri de infrastructură energetică.

Beryl a devenit un uragan de Categoria 1 după ce a traversat apele calde ale Golfului Mexic, înainte de a ajunge pe coasta americană, dar urmează să-şi piardă rapid din intensitate.

Primul uragan al sezonului în Atlantic, care se întinde de la începutul lunii iunie până la sfârşitul lunii noiembrie, Beryl este excepţional de puternic şi precoce. Pentru oamenii de ştiinţă, schimbările climatice, prin încălzirea apelor oceanelor, fac mai probabilă intensificarea rapidă a furtunilor şi cresc riscul de uragane.

Houston, near Texas medical center with few wind gusts from category one Hurricane Beryl! pic.twitter.com/aAJjuPQJKl