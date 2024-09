Furtuni extreme în Italia. Oamenii au fost avertizați să stea departe de poduri și copaci FOTO/VIDEO

Furtuni violente și tornade în Italia. Meteorologii au emis coduri galbene și portocalii în peste 25 de regiuni.

Potrivit antena3.ro, în Toscana, oamenii au surprins mai multe tornade și furtuni violente.

De asemenea, și la Roma au fost anunțate fenomene extreme, iar primarul a avertizat populația să stea departe de poduri și de copaci.

În apropiere de Colosseum străzile au fost transformate în râuri, iar ghivece cu flori, saci de gunoi și alte obiecte au fost luate de apă.

