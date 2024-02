Un bărbat a murit și aproape 300.000 de locuințe au rămas fără curent electric din cauza furtunilor în Australia FOTO/VIDEO

Autoritățile din Australia au anunțat miercuri, 14 februarie, că furtuni însoţite de vânturi puternice au ucis o persoană şi au lăsat fără curent electric sute de mii de locuinţe în estul Australiei, informează AFP.

Intemperiile au afectat marţi zone extinse din statul Victoria, revărsând torente de ploaie şi declanşând rafale de peste 150 km/h, potrivit serviciilor de urgenţă.

