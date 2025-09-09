O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri și hipermarketuri timp de trei ani. Cum a ajuns instanța să ia decizia inedită

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 09:13
455 citiri
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri și hipermarketuri timp de trei ani. Cum a ajuns instanța să ia decizia inedită
Instanța a luat decizia după o serie de furturi FOTO /Pixabay

O femeie din Cluj-Napoca, condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile, a primit o pedeapsă inedită: timp de trei ani nu mai are voie să între în mall-uri și hipermarketuri, pe lângă închisoarea de un an și jumătate. Instanța a dispus această măsură suplimentară după ce prejudiciul creat de furturi a depășit 28.000 de lei.

Femeia a fost condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile și a primit, pe lângă pedeapsa principală de un an și șase luni de închisoare, o măsură suplimentară și anume interdicția de a nu avea acces timp de 3 ani în două mall-uri din județ, dar și în alte hipermarketuri, arată Digi24.

Decizia vine în urma unor serii de furturi comise la începutul lunii septembrie a anului trecut. Inițial, femeia a sustras un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin, iar acesta nu a mai fost recuperat.

La câteva zile distanță, ea a furat în total șapte telefoane de ultimă generație din două centre comerciale, cu ajutorul unor complici, prejudiciul total depășind 28.000 lei. Deși bunurile au fost recuperate, instanța a considerat necesară impunerea unei sancțiuni suplimentare.

Scene șocante pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată pentru că vorbea maghiară la telefon. Nu a fost un incident singular
Scene șocante pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată pentru că vorbea maghiară la telefon. Nu a fost un incident singular
Poliția din județul Cluj a deschis un nou dosar penal în urma unui incident îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară. Totul s-a întâmplat după ce o româncă a numit-o...
„Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul
„Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul
Poliția din județul Cluj a deschis un dosar penal în urma unui incident îndreptat împotriva unei persoane de etnie maghiară. O femeie româncă a numit-o "bozgor" (fără patrie) pe o femeie...
#furturi, #condamnare, #femeie, #Cluj Napoca , #proces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
DigiSport.ro
Au aparut imaginile. Ea a anuntat "divortul anului" in Romania, dar tot cu el a plecat in vacanta

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O femeie a murit după ce o mașină de poliție a intrat într-o căruță. Alte 3 persoane au fost rănite FOTO
  2. Medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate că este „expert” în resuscitare. 12 oameni au murit
  3. UPDATE Accident cu 14 victime în Constanța în urma impactului dintre un microbuz cu și o mașină. A fost activat Plan Roșu de Intervenție FOTO
  4. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri și hipermarketuri timp de trei ani. Cum a ajuns instanța să ia decizia inedită
  5. Stresul ucide! Ce șanse avea să rămână în viață domnul Sorin Stanciu, președintele UZPR
  6. Armata israeliană a emis ordinul de evacuare pentru peste un milion de locuitori din Gaza. Militarii se pregătesc să invadeze orașul
  7. SUA anunță că rup un acord important cu România și alți parteneri europeni. "Un act unilateral de dezarmare"
  8. Cât de cald va fi în prima lună de toamnă. Zonele unde își fac apariția ploile
  9. Fotografie falsă cu agresorul livratorului din București și Marian Godină. "Poza asta e un fake grosolan, făcută cu AI"
  10. Flota Gretei Thunberg către Gaza ar fi fost lovită de o dronă. Reacția Tunisiei