Jandarmii au intervenit după bătaia de la meciul România - Ungaria, sub ochii lui Răzvan Burleanu. Sancțiunile dictate

Nationala de futsal a României. FOTO: Facebook / Futsal Romania

Meciul de futsal dintre reprezentativele României şi Ungariei, disputat miercuri seară la Craiova, a fost marcat de incidente în urma cărora câţiva suporteri au primit interdicţii de acces la competiţii pe o perioadă de un an. La meci a fost prezent și Răzvan Burleanu.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova precizează că, în jurul orei 19:45, pe fondul unor animozităţi între două grupuri de suporteri români, o parte a galeriei a pătruns pe suprafaţa de joc, intenţionând să adopte un comportament violent faţă de celălalt grup. Intervenţia promptă a jandarmilor a permis dispersarea şi relocarea persoanelor implicate în sectoarele iniţiale, fără a fi necesară folosirea materialelor din dotare. Totodată, 7 persoane au fost extrase din rândul suporterilor pentru prevenirea escaladării conflictului. Suporterii au fost sancţionaţi, fiecare primind amendă în valoare de 1.500 lei şi sancţiunea complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive pentru o perioadă de un an.

Persoanele implicate au fost nemulţumite de un mesaj afişat pe ecranele din arenă, motiv pentru care au acţionat impulsiv. Odată cu extragerea acestora, facţiunea din care făceau parte a decis să părăsească voluntar arena sportivă, precizează Jandarmeria.

Pe parcursul incidentului, cele două grupuri şi-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei, şi în interiorul sălii a fost folosită o petardă.

Ca urmare a solicitării observatorului UEFA de evacuare a suporterilor, jandarmii au purtat un dialog permanent cu liderii celor două facţiuni, reuşind să obţină evacuarea acestora fără utilizarea forţei. În scurt timp, grupurile de suporteri au părăsit sala din proprie iniţiativă, fiind permanent supravegheate de forţele de ordine.

Partida a fost reluată la ora 20:17, iar ulterior, suporterii au defluit din proximitatea sălii, însoţiţi de jandarmi.

