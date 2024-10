Unul din anunțurile masive ale sfârșitului de an 2023 în piața de retail a fost perspectiva achiziției lanțului de magazine Profi de către retailerul olandezo-belgian Delhaize „The Lion” Nederland care deține Mega Image în România.

Rețeaua Profi însumează peste 1.600 de magazine în țară și, la momentul anunțului, economiștii au calculat că cele două rețele vor avea împreună 35% din piața de retail pe sectorul supermarketurilor. Deși curând după primul anunț au apărut în spațiul public îngrijorări că marja de piață combinată a celor două lanțuri ar putea periclita competiția reală din sector, recent Consiliul Concurenței a anunțat o consultare publică după negocieri cu grupul Delhaize, care a propus cesionarea unui număr de magazine către profi pentru o perioadă de tranziție de 10 ani.

Din discuțiile avute cu Ziare.com, producătorii și furnizorii români de produse alimentare nu sunt atât de îngrijorați de această preluare, dacă va primi undă verde de la autorități, cât din cauza problemelor deja existente în piață pentru aceștia, cum ar fi dificultățile de a ajunge la raft, negocierea adaosurilor comerciale și modul în care lanțurile internaționale de retail „înghit” producătorii locali în propriile mărci de retail, afectând puternic vizibilitatea și profitabilitatea brandurilor. Totodată, măsurile intruzive ale autorităților de plafonare a adaosurilor comerciale la alimente sunt o problemă care pune probleme grave producătorilor autohtoni în general, mai mult decât mișcările de fuziuni și achiziții din piață.

„Prin achiziţie (Mega Image - n. red.) o să ajungă la 2.500 de magazine, poate 3.000 în câţiva ani. Imaginaţi-vă cum negociază o reţea ca a noastră cu 17 supermarketuri cu un producător şi cum negociază o reţea de 3.000 de magazine. Ce poziţie de forţă are. Dacă se ajunge la un monopol şi punem în mâna unuia totul, ajungem înapoi în comunism“, a declarat pentru Ziarul Financiar Feliciu Paraschiv, care conduce cele 17 supermarketuri Paco la finalul anului trecut.

Cu o cotă de piaţă de peste 30% din afacerile supermarketurilor şi de peste 60% din numărul total al unităţilor, gigantul care ar lua naştere din Mega Image şi Profi ar domina autoritar piaţa, fie că este vorba de preţul plătit furnizorilor, fie că este vorba de preţurile şi oferta de bunuri pentru consumatori, argumenta ZF.

Între timp, Consiliul Concurenței a analizat detaliile tranzacției, iar la finalul lunii octombrie 2024, autoritatea de control a anunțat că Mega Image s-a angajat să cesioneze 87 de magazine Profi pentru a înlătura îngrijorările concurențiale identificate pe piața comercializării cu amănuntul de produse de consum preponderent alimentare, în contextul preluării Profi Rom Food.

Cele 87 de magazine se află în 44 de localități în care activitățile Mega Image și Profi se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor. Principalele localități în care o parte din magazine ar fi cesionate sunt: Timișoara, Oradea, București, Azuga, Breaza, Predeal, Bușteni, Popești Leordeni, Bragadiru, Fundeni, Pantelimon, Târgu Ocna, Năvodari, Florești, Cluj-Napoca, Adjud, Balotești, Domnești, Chiajna, Constanța și Ploiești.

Poziția Mega Image și soluția de compromis propusă de aceștia Consiliului Concurenței în octombrie. Alte branduri vor prelua cele 87 de magazine, sub denumiri diferite de Mega Image sau Profi

În urma analizei inițiale Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția poate conduce la consolidarea poziției puternice a Mega Image pe piața comerțului cu amănuntul de produse alimentare și nealimentare de consum curent, prin magazine de tip supermarket, hypermarket, magazine de tip discount și alte magazine similare (cum ar fi magazinele de proximitate sau de cartier) din anumite localități din România.

Mega Image a transmis prin comunicatul emis de Consiliul Concurenței pe 22 octombrie că angajamentele propuse constau în cesionarea activității comerciale a unor magazine situate în București, Ilfov, Cluj, Timișoara, procesul fiind realizat sub forma unui transfer de business (incluzând echipamentele, personalul aferent etc.), fără întreruperea activității pentru niciunul dintre magazinele implicate.

„În linie cu valorile esențiale ale grupului Ahold Delhaize, clarificăm faptul că întreg personalul implicat în desfășurarea activității magazinelor ce urmează a fi cesionate va fi protejat pe parcursul întregului proces și va fi transferat, alături de toate drepturile și beneficiile decurgând din lege, către cumpărătorul/cumpărătorii adecvat/adecvați. De asemenea, în linie cu regulile specifice concentrărilor economice, cumpărătorul și/sau cumpărătorii vor trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate menite să asigure viabilitatea și continuitatea activității comerciale cesionate. Mai precis, entitățile interesate vor trebui să îndeplinească toate cerințele legale aplicabile pentru a prelua activitatea. Totodată, cumpărătorul / cumpărătorii vor fi supuși, în prealabil, aprobării Consiliului Concurenței, astfel că orice acord final va fi încheiat doar după aprobarea de către Consiliul Concurenței”.

Potrivit angajamentului asumat de Ahold Delhaize, activitățile ce urmează a fi cesionate includ toate activele și personalul, în special spațiul comercial, stocurile, echipamentele, personalul, clientele și vadul comercial, în măsura în care acestea sunt esențiale pentru continuarea activității de comerț. Practic, tot ce nu este considerat esențial, precum sistemele centrale de IT și software sau marca Mega Image / Profi nu vor fi transferate noului proprietar.

Procesul de cesionare se va putea face către unul sau mai mulți terți independenți, chiar persoane fizice, „cu resurse financiare suficiente pentru a continua activitățile”.

În plus, Ahold și-a luat angajamentul de a vinde doar unor persoane fizice sau juridice independente față de Profi sau Mega Image sau de întreprinderile afiliate acestora. De asemenea, cumpărătorii ar trebui să nu aibă nicio legătură, în fapt sau în drept, cu cele două companii, să aibă resurse financiare adecvate pentru a menține și dezvolta magazinele respective, astfel încât acestea să fie competitive și să aibă experiență în retail., HoReCa, iar cumpărătorii pot fi investitori financiari.

Potrivit lămuririlor oferite de grupul care deține Mega Image, noii deținători ai magazinelor vor trebui să continue activitatea magazinelor cel puțin o perioadă rezonabilă de la momentul achiziționării și vor fi supuși aprobării Consiliului Concurenței. De asemenea, Mega Image s-a angajat să nu se implice în activităţile cesionate decât după trecerea unei perioade semnificative de 10 ani.

Problemele mai mari din retail, pe lângă fuzionarea celor două branduri

„Vorbim de o piață a produselor alimentare dominată în proporție de aproximativ 80% de marii retaileri internaționali. Pentru produsele ecologice, nișa în care activăm noi, tot retailerii internaționali domină și comerțul cu acest produs. Faptul că există această preluare Mega Image sub umbrela grupului Delhaize nu influențează fantastic de mult sau reașează lucrurile cu piața românească pentru că, până la urmă, se schimbă acționariatul”, a declarat pentru Ziare.com Dacian Badea, președintele Cooperativei Agricole Fermele Ecologice Silvania, care reunește mai multe ferme transilvănene dedicate produselor alimentare ecologice.

Operatorul agricol a explicat că cel mai probabil Mega Image va duce mai departe brandul sub aceeași formă și nu se așteaptă la mișcări spectaculoase la lanțurile de aprovizionare.

Cât despre furnizorii români care aveau contracte cu Profi Rom Food, Badea estimează că aceștia cel mai probabil vor trebui să se reorienteze și să regândească gama de produse astfel încât să se plieze pe oferta Mega Image. „Din punctul nostru de vedere este o mișcare între retaileri. Nu modifică foarte mult situația din piață. Canalul IKA (International Key Accounts), rămâne cel dominant pentru producători, iar faptul că retailerii între ei își schimbă acționariatul probabil că e mai puțin relevant pentru noi, atât timp cât nu ajung să fie doar 1-2 magazine. Acum sunt aproximativ 10. Faptul că devin 9 nu e o influență fantastică”, a explicat președintele cooperativei agricole.

Amintim că IKA (International Key Accounts) se referă la rețelele de mari lanțuri de retail internaționale și conturi cheie care au o importanță strategică pentru producători și furnizori. În acest context, IKA este utilizat pentru a desemna parteneriatele de afaceri între furnizori și jucători importanți din retail, cum ar fi lanțurile de supermarketuri, hipermarketuri și alte rețele mari de distribuție. Acest canal este deosebit de relevant pentru comercianți deoarece include retaileri puternici și bine poziționați pe piață, ceea ce le permite accesul la un număr mare de consumatori și expunere pe scară largă. Practic, se referă la modul în care micii producători intră în relație cu marile lanțuri de distribuție pentru a ajunge la raft și prin care negociază marjele de preț, volumul de aprovizionare, precum și standardele de conformitate, printre altele.

„Pe termen lung Consiliul Concurenței poate să anticipeze și să vadă dacă o mișcare de consolidare e periculoasă sau nu pentru piață. Avem probleme mai mari decât această achiziție, totuși, și anume accesul produselor la raft. La modul general este o chestie care ne preocupă producătorii români, de la modul de formare a prețurilor, precum și adaosurile comerciale practicate pentru produsele românești și pentru cele de import”, a mai punctat Dacian Badea.

Acesta a menționat că o chestiune foarte problematică analizată de producătorii români este creșterea mărcilor private ale acestor retaileri internaționali. „Influența asta puternică și impunerea prin puterea de negociere a marilor retaileri și forțarea multor producători români să treacă pe brandurile retailerilor mari este o chestiune mult mai importantă decât această consolidare. Este un fenomen care nici măcar nu are loc doar în România, dar se manifestă tot mai tare și la noi. Ei subordonează produsele mărcilor lor și sigur că prin asta scade puterea brandurilor locale, puterea companiilor locale.”

Limitarea adaosului comercial pentru produsele românești, ghimpele real din coasta producătorilor autohtoni

O altă problemă ridicată de Badea este limitarea adaosului comercial al retailerilor pentru produsele procesate și fabricate la acel maxim de 20%. Guvernul României analizează extinderea măsurii de limitare a adaosului comercial la 20% pentru toate produsele procesate cu materie primă românească, propunere care a generat dezbateri intense. Inițial, plafonarea era aplicată la produse de bază, dar se dorește extinderea acesteia pentru a sprijini competitivitatea produselor locale față de cele de import. Conform Ministrului Agriculturii, Florin Barbu, această inițiativă, denumită „Proiectul Suveranității Produselor Agroalimentare Românești,” urmărește să stimuleze consumul intern de produse românești și să stabilizeze prețurile.

Recent, Federația Patronală din industria alimentară Romalimenta, a susținut, potrivit Agerpres, că plafonarea extinsă este o măsură păgubitoare care poate afecta negativ procesatorii români. „Aşa cum am arătat în repetate rânduri, intervenţia statului în piaţă este, uneori, un rău necesar, cu condiţia ca ea să aibă un caracter excepţional şi limitat în timp şi ca arie, ceea ce nu este cazul acum: ce s-a dorit pentru 3 luni a ajuns deja la un an şi jumătate, iar de la 14 produse ajungem la toate, şi fără niciun termen! Considerăm, şi o spunem din nou, că măsura este nejustificată şi extrem de păgubitoare, nu există niciun argument viabil care să o fundamenteze, astfel încât cerem reintrarea în normalul economiei de piaţă - cel mai bun mecanism cunoscut până în prezent de reglare a producţiei, stocurilor, preţurilor, de răsplătire a eficienţei şi corectitudinii, în beneficiul atât al producătorilor, cât şi al consumatorilor."

Organizaţia a precizat că a înţeles necesitatea măsurii în vara anului trecut, justificată de calmarea inflaţiei alimentare şi atenuarea efectelor ei asupra populaţiei. Potrivit sursei citate, statul trebuie să regleze tensiuni existente în piaţă la un moment dat, însă astfel de măsuri trebuie aplicate pe termen limitat.

„Federaţia Romalimenta a înţeles imperativul verii 2023 - calmarea inflaţiei alimentare şi atenuarea efectelor ei asupra populaţiei, participând activ la finisarea mecanismelor instituite prin OUG 67 si abţinându-se de la orice comentarii contestatare, indiferent de canalul de comunicare. Suntem conştienţi că există situaţii excepţionale când, in extremis, se impune ca statul să regleze înţelept tensiuni extreme din piaţă şi, ca atare, am înţeles cu toţii că, timp de 3 luni, putem suporta decent constrângerile OUG 67. Între timp, însă, am asistat la prelungirea şi extinderea măsurilor, iar acum se vorbeşte apăsat despre generalizarea şi, practic, eternizarea plafonării, încât ne întrebăm dacă în Constituţie mai e scris că avem economie liberă de piaţă?", a mai clarificat Federația Patronală în comunicat.

