O comisie din subordinea Guvernului analizează, "din punctul de vedere al securității naționale", vânzarea G4Media către o companie a lui Radu Budeanu

Autor: Mihai Diac
Marti, 26 August 2025, ora 16:29
O comisie din subordinea Guvernului analizează, "din punctul de vedere al securității naționale", vânzarea G4Media către o companie a lui Radu Budeanu
Guvernul Bolojan - Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, aflată în subordinea Guvernului României, a anunțat, în ziua de 26 august 2025, că „analizează, din punctul de vedere al securității naționale”, tranzacția prin care G4Media și mai multe publicații afiliate au fost cumpărate de o companie controlată de Radu Budeanu.

„Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) analizează, din punctul de vedere al securității naționale, tranzacția prin care Titluri Quality S.R.L. preia G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. și G4Food S.R.L.”, precizează un comunicat al Consiliului Concurenței, care asigură secretariatul Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, informează Hotnews.

CEISD analizează tranzacțiile care au ca obiect anumite domenii de activitate prevăzute la art. 2 din Hotărârea CSAT nr. 73/2012 și a căror valoare depășește două milioane de euro. „În cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice ori prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora, sunt analizate și investițiile care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro”, mai spune Consiliul Concurenței.

Contactat de HotNews, jurnalistul Dan Tăpălagă a declarat: „Este o procedură standard, prevăzută de lege. E o procedură legală”.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat pentru HotNews că, potrivit legislației în vigoare, se analizează orice investiție de peste două milioane de euro în domeniile larg definite de CSAT. Chirițoiu a subliniat că și firme înregistrate în România sunt supuse acestui control, dând ca exemplu tranzacții din zona telecom. „Este deci normal că operațiunea va fi analizată. În plus, mă aștept să fie analizată și din punct de vedere concurențial”, a precizat Chirițoiu.

Potrivit Ordonanței de urgență 108/2023, pentru transparentizarea investițiilor străine în domeniul mass-media, CEISD solicită investitorului străin transparentizarea informațiilor cu privire la investiția străină, investiția nouă sau, după caz, investiția din Uniunea Europeană înainte de declanșarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

