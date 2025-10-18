Încă un nume mare "a sărit" pe Mircea Lucescu: "Ne jignește pe toți"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 07:05
420 citiri
Încă un nume mare "a sărit" pe Mircea Lucescu: "Ne jignește pe toți"
Gabi Balint FOTO Facebook Gabi Balint

Fostul mare internațional român Gabi Balint (62 de ani) a reacționat ferm la declarațiile publice făcute de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani), care continuă să afirme că FCSB este Steaua, poziționându-se clar în conflictul identitar dintre cele două cluburi.

Lucescu, un susținător vocal al FCSB în această dispută, a reiterat recent că pentru el „FCSB e Steaua” și că nu este interesat de verdictele instanțelor. Declarațiile sale au provocat nemulțumire printre foștii mari jucători ai Stelei, care consideră că afirmațiile selecționerului minimizează istoria și eforturile generațiilor care au dus clubul din Ghencea la nivelul european.

Balint: „Noi suntem jigniți! Respectăm FCSB, dar nu putem ignora realitatea”

„Ați văzut că Mircea Lucescu o ține într-una că FCSB e Steaua pentru el și nu vrea să se conformeze sau să se alinieze celor care... Nu se gândește și la noi, cei care am fost jucători la Steaua și care considerăm că e altfel”, a spus Balint, conform DigiSport.

Fostul atacant al „roș-albaștrilor” spune că problema nu este opinia în sine, ci faptul că selecționerul o promovează în spațiul public, ignorând un subiect extrem de sensibil pentru cei care au scris istoria clubului:

„Noi respectăm FCSB. Eu respect FCSB! Dar trebuie să respectăm și niște decizii judecătorești. Și aici, într-un fel, nea Mircea ne jignește pe noi. Face asta intenționat și nu e normal, pentru că o face public. Dacă spunea la o masă, într-un cadru restrâns, era altceva”.

Conflictul continuă

Lucescu declarase anterior că pentru el „nu contează deciziile instanței” și că va continua să numească FCSB „Steaua”, considerând disputa doar o chestiune formală. Declarația a stârnit reacții dure în rândul fostelor glorii ale echipei din Ghencea, care acuză lipsa de respect față de identitatea oficială a clubului CSA Steaua și față de moștenirea sa istorică.

Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"
Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"
Scandalul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a urat succes lui Gigi Becali înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, a luat amploare, iar în ecuație...
Selecționerul naționalei revine cu o reacție și mai dură: "Rădoi să învețe să citească! El nu înțelege"
Selecționerul naționalei revine cu o reacție și mai dură: "Rădoi să învețe să citească! El nu înțelege"
Acuzat de Mirel Rădoi de comportament părtinitor, Mircea Lucescu a venit cu o replică și mai dură. Mirel Rădoi s-a declarat șocat de afirmația lui Mircea Lucescu, selecționerul spunând...
#gabi balint, #mircea lucescu, #FCSB, #Steaua , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surprize mari pe lista anunțată de Alexandra Dulgheru, la prima acțiune ca antrenor al echipei de Billie Jean King Cup
  2. Cristi Chivu, înainte de revenirea la Roma: "Mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit"
  3. Încă un nume mare "a sărit" pe Mircea Lucescu: "Ne jignește pe toți"
  4. La Liga: internaționalul român criticat de Mircea Lucescu nu are liniște
  5. Victorie fabuloasă împotriva campioanei en-titre și calificare în semifinale pentru naționala României
  6. România e în semifinalele Campionatului European! Victorie uriașă
  7. A impresionat în România - Austria, iar acum a marcat și la echipa de club. Săptămână perfectă pentru „tricolor” VIDEO
  8. S-a terminat meciul dintre Farul Constanța și FC Argeș. Trupa lui Ianis Zicu se depărtează de playoff
  9. S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo
  10. Scandal înaintea meciului din Champions League: fanii echipei din Bundesliga, interziși la Napoli