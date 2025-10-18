Încă un nume mare "a sărit" pe Mircea Lucescu: "Ne jignește pe toți"

Fostul mare internațional român Gabi Balint (62 de ani) a reacționat ferm la declarațiile publice făcute de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani), care continuă să afirme că FCSB este Steaua, poziționându-se clar în conflictul identitar dintre cele două cluburi.

Lucescu, un susținător vocal al FCSB în această dispută, a reiterat recent că pentru el „FCSB e Steaua” și că nu este interesat de verdictele instanțelor. Declarațiile sale au provocat nemulțumire printre foștii mari jucători ai Stelei, care consideră că afirmațiile selecționerului minimizează istoria și eforturile generațiilor care au dus clubul din Ghencea la nivelul european.

Balint: „Noi suntem jigniți! Respectăm FCSB, dar nu putem ignora realitatea”

„Ați văzut că Mircea Lucescu o ține într-una că FCSB e Steaua pentru el și nu vrea să se conformeze sau să se alinieze celor care... Nu se gândește și la noi, cei care am fost jucători la Steaua și care considerăm că e altfel”, a spus Balint, conform DigiSport.

Fostul atacant al „roș-albaștrilor” spune că problema nu este opinia în sine, ci faptul că selecționerul o promovează în spațiul public, ignorând un subiect extrem de sensibil pentru cei care au scris istoria clubului:

Ads

„Noi respectăm FCSB. Eu respect FCSB! Dar trebuie să respectăm și niște decizii judecătorești. Și aici, într-un fel, nea Mircea ne jignește pe noi. Face asta intenționat și nu e normal, pentru că o face public. Dacă spunea la o masă, într-un cadru restrâns, era altceva”.

Conflictul continuă

Lucescu declarase anterior că pentru el „nu contează deciziile instanței” și că va continua să numească FCSB „Steaua”, considerând disputa doar o chestiune formală. Declarația a stârnit reacții dure în rândul fostelor glorii ale echipei din Ghencea, care acuză lipsa de respect față de identitatea oficială a clubului CSA Steaua și față de moștenirea sa istorică.

Ads