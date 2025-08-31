Psihologul de pe circuitul de drift a fost campion la șah: ”Tata a încercat să mă țină departe de acest sport”

La 19 ani neîmpliniți, Gabi Imre junior își apără în acest sezon titlul câștigat în Campionatul Național de Drift. Până să se apuce de derapaje controlate, tânărul pilot, student la Psihologie, a încercat zeci de sporturi și a fost campion la șah.

Gabi Imre junior, campionul absolut de anul trecut de la drifturi, atacă din nou podiumul național.

„Trebuie să consolidez titlul, pentru că vreau să-mi dovedesc mie, nu altora, că sunt bun, iar anul viitor sperăm să mergem în campionatul mondial”, spune Gabi Imre junior, pilot în CN de Drift.

Din această toamnă, Gabi va începe și cursurile universitare.

„Urmez Facultatea de Psihologie în Brașov, la Spiru Haret. La facultate mă voi axa pe psihologie de competiție, pentru că îmi doresc nu doar să obțin o diplomă inutilă, ci aceasta să mă și ajute”, povestește Gabi.

Până să ajungă la drift, Gabi a încercat toate sporturile:

„Preferatele mele, pe lângă drift, dintre cele pe care le-am practicat, sunt schiul și downhill-ul cu bicicleta. Am încercat fotbal, rugby, baschet. Am practicat și șahul. Am fost campion județean la șah”.

Driftul curge prin vene în familia Imre. Timp de două sezoane, în 2022 și 2023, tânărul a fost coleg de campionat chiar cu tatăl său, Gabi Imre senior.

„Noi încercăm să uităm când suntem la competiție că suntem tată și fiu. Acasă suntem tată și fiu, aici suntem adversari sau antrenor și pilot”, adaugă Gabi Imre junior.

În urmă cu 2 ani, tânărul pilot și tatăl său au trăit împreună o experiență pe care nu o vor uita prea repede.

„În 2023 am avut o bătălie directă cu el, unde a fost destul de complicat pe plan emoțional. La start, amândoi plângeam, a fost ceva special, iar la final l-am învins pe tata”, mărturisește tânărul.

Gabi recunoaște că driftul este o pasiune moștenită de la părintele său.

„Tata a încercat să mă țină departe de acest sport, deoarece financiar este foarte greu cu 2 piloți în casă. Dar, chiar dacă a încercat să mă țină departe, a fost imposibil. În curte, toată ziua vedeam mașini, motoare și piese de mașini”, spune Gabi.

Pentru că anul trecut a ieșit campion național, în acest sezon concurează cu numărul 1 pe mașină.

„Este pentru prima dată când concurez cu acest număr și sper să rămân cu el și anul viitor. Numerotația se ia după clasamentul de anul trecut”, precizează tânărul pilot.

Gabi își amintește și care a fost cel mai neplăcut moment al său de când s-a apucat de drift. „În 2021, la Arena Națională am avut un accident. Eu participam la Clasa SemiPro, iar tatăl meu la Clasa Pro, dar concuram cu aceeași mașină. Eu am avut accident, iar mașina s-a făcut praf. Normal că nici tata nu a mai putut participa la etapă”, povestește Gabi Imre junior, pilot în CN de Drift.

