Fostul internațional român nu scapă de scandalul rușinos: ”Ce te uiți așa la mine?”

Gabi Torje, fost internațional român, a fost în trecut protagonistul unui scandal rușinos de care nu scapă nici în prezent.

Astfel, în 2008, fostul dinamovist a fost filmat alături de Cristi Pulhac și Adrian Ropotan fredonând melodia "Steaua e numai una".

Invitat la DigiSport, lui Gabi Torje i-a fost amintit acest episod neplăcut, după care a urmat un dialog tensionat cu moderatorul Dan Filoti.

Iată discuția dintre cei doi, conform Digisport.ro.

Gabi Torje: Spune-mi și mie un scandal din fotbal care ține de atâția ani!

Dan Filoti: Ei, mai sunt, cum?!

Gabi Torje: Zi-mi! Zi-mi acum cinci. Care?

Dan Filoti: Plecau băieții ăia de la lot, la Timișoara. Mutu cu chelnerul... Ține de ceva timp? Mai avem. Ce te uiți așa la mine?

Gabi Torje: Așa...

Dan Filoti: Charterul pe la Timișoara, cu imagini, cu Contra... Două, da?

Gabi Torje: Tu îți dai seama în ce categorie m-ai băgat? Cele mai grave din istorie! Ți le zice lumea în cască, că tu nu le ții minte (n.r. râde). Dar asta cu mine o ține minte o țară întreagă!

Dan Filoti: Ei, cum să nu le știu? Le știu. Eram în activitate, ca să zic așa.

Gabi Torje: Am mai povestit despre lucrul acesta. E poveste veche, eram copii, aveam 20 de ani. Distracție.

Dan Filoti: Foarte bine, ne amintim.

