"Amatorism sau sabotaj?". Motivele pentru care avocatul Gabriel Biriș dă dreptate CCR, după blocare legii pensiilor magistraților. "Mă miră că scorul nu a fost 9:0"

Gabriel Biriș, avocat FOTO Facebook/Gabriel Biriș

Curtea Constituțională a respins luni, 20 octombrie, legea pensiilor magistraților. În aceeași zi, seara, judecătorii CCR au motivat decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

Avocatul și analistul economic Gabriel Biriș a comentat marți, 21 octombrie, pe pagina personală de Facebook, deciziile luate de Curtea Constituțională, atât în cazul pensiilor magistraților, cât și în ceea ce privește "pachetul cu modificările fiscale si altele".

Despre picarea legii privind pensiile speciale ale magistraților, Gabriel Biriș este sigur că "graba strica treaba!", dar are și câteva dubii. După ce a dat dreptate Curții Constituționale în decizia luată, avocatul și-a pus mai multe întrebări despre competența celor care au pregătit legea. Apoi, nu s-a decis dacă a fost vorba de "amatorism sau sabotaj".

"Am vazut deciziile de ieri ale CCR.

Parerea mea, pe scurt:

1. Pensiile magistraților

Graba strica treaba!

Cum a fost posibil să adopte legea fără avizul (consultativ) al CSM? Cum a fost posibil ca Ministerul Justiției să avizeze proiectul de lege fără aviz?

Aici, eu cred ca CCR nu avea cum să ia o altă decizie, trebuia admisă excepția! Ce mă miră e de ce "scorul" nu a fost 9:0...

Amatorism sau sabotaj? Nu stiu ce sa zic...

2. Pachetul cu modificările fiscale si altele

Exces de zel!

Aici, exceptia a fost admisă pe fond, CCR a considerat neconstituționale prevederile referitoare la obligarea vameșilor la testele poligraf. Super discutabilă prevederea, am avut discuții pe subiectul acesta și în CES...

De ce a fost oare nevoie să includă o astfel de prevedere într-un pachet considerat vital pentru buget? Nu se putea adopta separat, prin OUG? Guvernul și-a făcut cu mâna lui...

Mă întreb dacă nu cumva intrăm din nou sub amenințarea junk-ului...

P.S. Mă întreb însă și de ce CCR a amânat pronunțarea de 2 ori, că lucrurile erau clare din prima...", a scris Biriș pe rețeaua de socializare.

