Gabriel Cotabiță, celebrul cântăreț de muzică ușoară, a murit la vârsta de 69 de ani.

Anunțul privind decesul interpretului a fost transmis pe Internet de Ionel Tudor, care l-a cunoscut îndeaproape, în calitate de dirijor, pe Gabriel Cotabiță.

"Ai plecat, Gabi, si ai lasat muzica pop romaneasca fara una dintre cele mai mari si mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci si prieteni din tinerete! Am lansat impreuna piese care au bucurat generatii de ascultatori ("Noapte albastra", "Te rog, domnisoara, nu pleca", "Si va mai trece-o noapte", "Viata e un cazino", "Sa nu ne spunem adio", "Poate ca da, poate ca nu" etc)! Am lansat impreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase impreuna, lucruri care nu se pot uita! Am impartit multe momente ale vietii si carierei noastre impreuna!...Te vom pastra mereu in inimile noastre! Dumnezeu sa te odihneasca in pace si lumina!", a scris Ionel Tudor într-un mesaj postat pe Facebook, la mijlocul zilei de 23 noiembrie 2024.

În anul 2021, cu prilejul zilei sale de naștere, Cotabiță fusese invitatul emisiunii TV pe care o realizează Cătălin Măruță și vorbise, în acel context, și de problemele sale de sănătate, informează ProTv.

Ads