Gabriel Cotabiță a vorbit despre femeile din viața lui. Ce i-a transmis amantei care l-a ajutat să divorțeze

Cunoscutul cântăreț Gabriel Cotabiță (67 de ani) a avut o viață personală extrem de agitată, despre care a făcut câteva comentarii într-un interviu pentru Cancan.ro.

Căsătorit în prezent cu Alina, o femeie cu 27 de ani mai tânără, Cotabiță și-a adus aminte de felul în care s-a încheiat prima sa căsnicie, cu Ioana Nagy, de care a divorțat în urma unei relații extraconjugale.

”Nu mai știu nimic de ea. Nici nu mă mai interesează. Am înțeles că era prin Italia. Îi mulțumesc doar dintr-un singur motiv, că datorită ei am avut puterea de a divorța”, a spus Cotabiță despre forta amantă.

”Avem o relație foarte civilizată. A vrut chiar să mă nășească, atunci când m-am căsătorit cu Alina”, a completat el, referindu-se la prima soție.

”Am descoperit că-n jurul meu am lăsat numai loc de „bună ziua”. Inclusiv femeile cu care am avut relații, cam toate mi-au rămas prietene. Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare. Foarte multă lume care s-a gândit la mine în acea perioadă grea. Ei au reușit să mă aducă înapoi. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru cei din jurul meu. Nu am invidiat pe nimeni”, a spus Cotabiță, aducând aminte de infarctul suferit în 2015.

