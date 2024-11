Văduva cu 27 de ani mai tânără a lui Gabriel Cotabiță, cucerită de artist pe Facebook: ”Mi-a scris și ceva de genul...”

Gabriel Cotabiţă, unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi de muzică uşoară din România, a murit la 69 de ani, a anunţat compozitorul Ionel Tudor.

"Ai plecat, Gabi, şi ai lăsat muzica pop româneasca fără una dintre cele mai mari şi mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci şi prieteni din tinereţe! Am lansat împreună piese care au bucurat generaţii de ascultători ("Noapte albastră", "Te rog, domnişoară, nu pleca", "Si va mai trece-o noapte", "Viaţa e un cazino", "Să nu ne spunem adio", "Poate că da, poate că nu" etc)! Am lansat împreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărţit multe momente ale vieții şi carierei noastre împreună!...Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumină!", a scris compozitorul şi dirijorul Ionel Tudor.

După o primă căsnicie, de 19 ani, din care au rezultat trei fete, Gabriel Cotabiță s-a recăsătorit în 2016 cu Alina Gabriela Munteanu, o femeie cu 27 de ani mai tânără. Cei doi s-au întâlnit prima dată în 2010, după un spectacol al artistului. Văduva lui Gabriel Cotabiță a dezvăluit cum a fost cucerită de acesta, printr-un mesaj pe Facebook.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert.

Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat ”La mulţi ani!”. Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul ”Să-ţi păs­trezi zâmbetul fermecător”. Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film, au trecut ani de zile”, a relatat Alina pentru OK! Magazine, conform Fanatik.ro.

