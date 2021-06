Cine este liberalul "Beton", mogulul imobiliar care taie si spanzura in Bragadiru

USL a reinviat la Bragadiru?

Afacerile lui "Beton"

Potrivit rezultatelor finale, PSD si PNL si-au impartit frateste portofoliile de primar, astfel: partidul condus de Marcel Ciolacu a obtinut 17 mandate de primar, partidul condus de Ludovic Orban - 15, UDMR - 1, iar candidatii independenti au obtinut doua mandate.In privinta procentelor, PNL are 39,55%, iar PSD are 39,47%. De mentionat ca USRPLUS nu a reusit sa obtina niciun mandat de edil, Dan Barna punand esecul de la scrutinul de duminica pe seama faptului ca nu s-a ajuns la o decizie in privinta alegerii primarilor in doua tururi.Un caz interesant la scrutinul ce a avut loc duminica, 27 iunie, este cel de la Bragadiru. Trebuie mentionat faptul ca in orasul ilfovean au avut loc alegeri, dupa ce pe 20 ianuarie, Vasile Cimpoeru, de 15 ani primar in Bragadiru a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare. Astfel, s-a ajuns in situatia in care, potrivit rezultatelor finale publicate de AEP, cel mai important dezvoltator imobiliar din oras, Gabriel Lupulescu (PNL), fost consilier local PD-L in sectorul 6 din Bucuresti si cunoscut ca unul dintre apropiatii fostului edil, a devenit noul primar al orasului.Coincidenta sau nu, Gabriel Lupulescu a castigat alegerile locale partiale dupa ce, in mod surprinzator, candidatul PSD la Primaria Bragadiru, Ionut Scarlat, anunta la inceputul lunii iunie ca nu mai are sustinerea PSD si ca va continua cursa electorala din postura de independent.Potrivit unei unei inregistrari facute publice de psnews.ro , la data de 19 mai, inainte cu doua saptamani de anuntul surprinzator, candidatul PSD de atunci la Primaria Bragadiru era sunat de candidatul PNL, Gabriel Lupulescu, iar din inregistrarea convorbirii reiese ca Lupulescu avea deja informatii sigure ca PSD ii va retrage sprijinul lui Scarlat, lucru care s-a si intamplat cateva zile mai tarziu."O sa ies primar 100%. Tu sa tii minte aici. Esti un copil razgaiat, acuma. Stii cum esti tu, ai scapat de langa mama. Ia-l pe ala, pe Iane Vlad. Bai, lasa-l pe nea Gabi in pace, ca nu stii viata cum ne rezerva mai departe. Tu sa tii minte un singur lucru: in viata asta nu poti sa te lupti cu monstrii. Vrei sa iti spun ceva? Eu, intr-o zi, imi vine boala copiilor si va omor in casa, va iau din casa pe toti. Asculta-ma pe mine, daca tu duminica nu esti plecat acasa, sa ma scuipi. Daca eu ti-o spun clar ca te schimba! Ai vorbit cu Ghita? Retine! Vrei sa ai usa deschisa la primarie? Ca tu sa tii minte un singur lucru. Te dai la urs? Un iepuras sa se dea la urs? Niciodata in viata asta! Tu stii foarte bine cu cine te lupti! Cu ursul! Ursul ala brun, ala care musca", spune Gabriel Lupulescu pe inregistrarea publicata de psnews.ro Asadar, s-a ajuns in situatia in care PSD a ramas fara candidat la alegerile locale partiale din Bragadiru, iar liderii partidului, Marcel Ciolacu si Gabriela Firea , au declarat ca o sustin pe candidata PMP- USR -PLUS, Teodora Desaga. De cealalta parte, insa, Desaga a sustinut ca nu a resimtit niciun fel de sustinere din partea PSD, in afara de cea declarativa, si ca fostul candidat al PSD la alegerile locale din toamna l-ar fi sustinut in realitate pe candidatul PNL.Porecla lui Gabriel Lupulescu in lumea constructorilor este "Beton", iar numele sau a aparut in atentia publica in anii crizei financiare din anul 2009, cand a cumparat cu 480.000 de euro, bani cash, o masina de lux Maybach 57S facuta la comanda si de care se declara foarte incantat."Este tot ce-mi puteam dori de la o masina, ba chiar mai mult decat atat. Totul este personalizat de la motor si pana la perne. Personalizat inseamna ca pe motor, pe accesoriile limuzinei scrie Lupulescu", spunea la acea vreme Gabriel Lupulescu.Printre posesorii de Maybach din Romania se numara la acea vreme Ion Tiriac Viorel Catarama sau Gigi Becali Liberalul "Beton" a devenit multimilionar in euro din afacerile imobiliare facute in ultimii ani, el construind Cartierul Latin din oras cu ajutorul semnaturilor fostului edil Vasile Cimpoeru, condamnat la 4 ani de inchisoare. De mentionat ca pentru cei care au avut ghinionul sa-si cumpere apartamente in Bragadiru viata de zi cu zi a devenit un cosmar. Astfel ca, din cauza constructiilor haotice nu au fost respectate latimile strazilor, nu au fost construite spatii verzi, iar retelele de canalizare, apa si energie din localitate au ramas subdimensionate.Liberalul "Beton" a investit masiv si in numeroase terenuri agricole si intravilane situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov.Gabriel Lupulescu a absolvit in 1994, la 24 de ani, Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gheorghe Airinei" din Bucuresti. Dupa terminarea liceului si obtinerea diplomei de bacalaureat, a devenit antreprenor in comert si constructii.Noul primar al orasului Bragadiru a fost sustinut in campania electorala si de primarul Sectorului 4, Cristian Piedone. Intr-un clipul postat pe pagina de Facebook de candidatul PNL Gabriel Lupulescu, Piedone spune ca soacra sa locuieste in Bragadiru si ca spera ca administratiile locale din Sectorul 5 si Bragadiru sa isi dea mana in folosul cetatenilor."Soacra mea sta in Bragadiru si la radio varsta a treia, esti top. Nu stiu ce faci, dar acolo e corason (N.Red: "inima", in spaniola)", spunea in clip Piedone.Amintim ca Piedone a fost condamnat, in prima instanta, la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare in Dosarul Colectiv pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul in care zeci de tineri si-au pierdut viata.