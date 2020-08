Plangerile depuse de PSD Sector 6 impotriva Aliantei USR-PLUS, respinse de instanta. Motivele contestatiilor formulate de primarul Gabriel Mutu

De asemenea, instanta a dispus ca social-democratul sa achite cheltuieli de judecata in valoare de 1.500 lei. Edilul contestase cererea depunerii candidaturilor, pe motiv ca ar fi trebuit semnata de conducerea filialelor de sector nu de cea a filialelor din Capitala. Insa legea prevede ca, in cazul aliantelor electorale, cererile se depun cu semnatura conducerii judetene, in acest caz semnatura conducerii Municipiului Bucuresti, care e asimilata judetului, mai arata sursa citata."In incercarea disperata de a opri candidatii Aliantei USR PLUS la Consiliul Local Sector 6 de a fi pe buletinul de vot din 27 septembrie, actualul primar Gabriel Mutu in calitate de presedinte la PSD Sector 6, si un prieten obscur al dansului au formulat plangeri atat impotriva Aliantei USR PLUS cat si impotriva deciziei BES de admitere a candidaturilor Aliantei la alegerile pentru Consiliul Local. Motivul? Au citit ei in lege ca cererea de depunere a candidaturilor trebuia semnata de conducerea filialelor de sector, nu de conducerea filialelor Bucuresti. Nu pentru ca ar lipsi documente sau ca unii dintre candidati nu ar indeplini conditiile. Nu. Ci pentru o chestiune de forma pe care oricum legea nu o prevede in acest caz. O cerere vadit sicanatorie, menita doar sa irite, in niciun caz sa apere interesul vreunui cetatean. Pentru ca dumnealui nu are in vedere interesul cetateanului ci propriul interes, care este acela de a micsora sansele competitorilor", arata o postare de joi pe pagina de Facebook a PLUS Sector 6.Legea prevede ca "in cazul in care aliantele nu se fac la nivelul judetului ci la un nivel mai jos, de comune, municipii, sectoare, cererea trebuie contrasemnata si de conducerile locale la nivelul carora a intervenit alianta"."Ori alianta este incheiata la nivel de Bucuresti, Municipiul Bucuresti. Chiar si pe acest articol, contrasemnarea era facuta de aceiasi oameni, ei fiind si in conducerea aliantei si in conducerea municipiului. Instanta (Judecatoria Sector 6) a respins cerererile ca neintemeiate si a obligat cei doi contestatori, atat PSD Sector 6 (domnul Gabriel Mutu) cat si pe prietenul edilului sa achite cate 1.500 de lei cheltuieli de judecata. Pe 27 septembrie, Alianta USR PLUS va fi pe buletinul de vot cu o echipa capabila sa administreze competent si onest Sectorul 6. Echipa de consilieri locali pe care Alianta USR PLUS o propune cetatenilor din Sectorul 6 este formata din profesionisti care isi pun in slujba comunitatii timpul, experienta profesionala si dorinta de a construi un viitor modern", conchide sursa amintita.