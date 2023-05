Gabriel Oprea, contrazis de propriile ordine de ministru, la final de proces, pentru moartea polițistului Bogdan Gigină. Verdictul va fi anunțat pe 30 iunie

Curtea de Apel București va pronunța pe data de 30 iunie decizia definitivă în dosarul în care Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpă în legătură cu moartea agentului de poliție rutieră Bogdan Gigină, pe data de 20 octombrie 2015. La final de proces, Gabriel Oprea s-a declarat „total nevinovat”, Petre Mazilu a spus că nu înțelege de ce el și firma lui au fost condamnați, iar avocații familiei Gigină l-au prins cu minciuna pe Gabriel Oprea și au arătat că la ordinele fostului ministru de Interne s-au constituit dispozitive de însoțire cu motocicliști.

Șase ore au durat miercuri, 31 mai, dezbaterile finale din dosarul în care Gabriel Oprea a fost achitat pe fond pentru ucidere din culpă, în timp ce Petre Mazilu și firma lui, MPM General Impex SRL au fost găsiți vinovați.

Un complet al Curții de Apel București – format din judecătorii Alina Petronela Moșneagu (președinte), Florin Bogdan Voinescu și Cătălin Toma Răineanu – va anunța decizia definitivă pe data de 30 iunie.

Procurorii DNA au cerut o pedeapsă cu executare pentru Gabriel Oprea și Petre Mazilu, în timp ce avocații lor au solicitat achitarea pe motiv că „fapta nu există”.

În ultimul cuvânt, Gabriel Oprea a declarat:

„Într-un anumit context politic, în 2016, DNA m-a pus sub acuzare în două dosare. Unul a fost legat de achizițiile și mașina DIPI – iar eu am cerut să mi se ridice imunitatea și la final am fost achitat. În acest dosar, legat de această tragedie, când am fost acuzat mi-am dat demisia din toate funcțiile ca să fiu cercetat. E un drum greu, dar e cel mai corect! Sunt total nevinovat!”, a spus Gabriel Oprea în ultimul cuvânt.

Tot nevinovat s-a declarat și Petre Mazilu, cel a cărui firmă a săpat groapa în care a murit agentul de poliție Bogdan Gigină:

„Eu nu am nicio vină pentru acestă situație. Nu lucram singuri acolo, ci alături de o echipă de la Distrigaz. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat, știa toată lumea de aceste lucrări, le-am anunțat. E greu să înțeleg de ce Petre Mazilu și MPM sunt vinovați de ce s-a întâmplat. Înțeleg supărarea familiei Gigină, dar ce vină am eu că a plouat, că (victima – n.r.) nu a respectat viteza de deplasare…Și eu, când conduc, îmi asum niște riscuri. De ce Mazilu și firma trebuie să plătească? Am cumpărat folie din Germania, scria că e reflectorizantă. Nimeni nu a fost interesat să afle dacă acele semne erau sau nu reflectorizante, deoarece nu s-a făcut expertiză. Și, după un an de zile, am fost acuzat! E greu de înțeles pentru mine, deoarece am o anumită vârstă, iar în 40 de ani și ceva de activitate nu am avut niciun incident!”, a declarat Petre Mazilu.

Cum îl contrazic martorii din dosar pe Gabriel Oprea

Avocații familiei Gigină au arătat cum Gabriel Oprea a mințit atunci când a declarat că nu el a cerut „coloană oficială”, și nici introducerea motocicliștilor de la Rutieră în dispozitivul de însoțire.

„Personal nu am cerut niciodată un dispozitiv de însoțire. Toți miniștrii de Interne până la mine au beneficiat de acest dispozitiv de însoțire, constând în mașină de poliție, care se dădea în baza OUG195/2002. (...) Nu am dat nicio dispoziție ca din acest dispozitiv de însoțire să facă parte un motociclist. (...) În atribuțiile mele de vicepremier și ministru de Interne nu intra stabilirea dispozitivului de însoțire, a componenței acestui dispozitiv de însoțire, stabilirea traseului de deplasare, a vitezei, sau alte consemne care sunt în competența Poliției Rutiere”, a declarat Gabriel Oprea pe parcursul cercetărilor.

Avocații părinților și ai fostei soții a lui Bogdan Gigină au arătat următoarele:

„ Vă rugăm să rețineți lipsa de sinceritate a inculpatului la momentul declarației, acesta a susținut că nu la ordinul său a fost constituit și folosit un astfel de dispozitiv, acest aspect venind în contradicție chiar cu ordinele emise de acesta în calitate de ministru (Ordin MAI S/44/7.05.2015 și 136 din 15.10.2015 de modificare a ordinului nr 44 din 7.05.2015).

la momentul declarației, acesta a susținut că nu la ordinul său a fost constituit și folosit un astfel de dispozitiv, acest aspect (Ordin MAI S/44/7.05.2015 și 136 din 15.10.2015 de modificare a ordinului nr 44 din 7.05.2015). Cooptarea motociclistului rutier a venit la ordinul indirect (posibil direct, dat fiind relația de rudenie dintre martorul aghiotant și inculpat) al inculpatului, prin intermediul aghiotantului acestuia, care a solicitat Brigăzii Rutiere un motociclist, iar acesta a rămas în dispozitiv cu titlu permanent, deși nu era nicio reglementare în acest sens .

. Inculpatul Oprea și-a arogat dreptul asupra unui dispozitiv de însoțire , pentru care a stabilit un mod de deplasare rapid și a acceptat să se deplaseze într-un mod riscant, acceptând riscul menținerii motociclistului pe durata unor deplasări cu viteză în condițiile meteo nefavorabile.

, pentru care a stabilit un mod de deplasare rapid și a acceptat să se deplaseze într-un mod riscant, acceptând riscul menținerii motociclistului pe durata unor deplasări cu viteză în condițiile meteo nefavorabile. Astfel, inculpatul a dat dovada unui comportament neglijent, deși acesta trebuia și putea să prevadă , nu numai ca și inițiator-coordonator-beneficiar al acestui dispozitiv faptul că deplasarea în regim rapid, cu încălcarea normelor rutiere și de siguranță, poate conduce la apariția unor riscuri iminente pentru viața și integritatea persoanelor care compuneau escorta precum și pentru ceilalți participanți la trafic.

, nu numai ca și inițiator-coordonator-beneficiar al acestui dispozitiv faptul că deplasarea în regim rapid, cu încălcarea normelor rutiere și de siguranță, poate conduce la apariția unor riscuri iminente pentru viața și integritatea persoanelor care compuneau escorta precum și pentru ceilalți participanți la trafic. Modul privind deplasarea dispozitivului, instigarea motociclistului cu privire la deplasarea acestuia (în general) cu viteza sporită, la încălcarea regulilor de circulație , pătrunderea pe contrasens, presiunea exercitată permanent, indiferent de condițiile deplasare, toate acestea au venit în mod direct/indirect de la inculpatul Oprea Gabriel care trebuia să prevadă aceste riscuri. Unicul beneficiar al acestui mod de deplasare a fost inculpatul Oprea Gabriel!

, pătrunderea pe contrasens, presiunea exercitată permanent, indiferent de condițiile deplasare, toate acestea au venit în mod direct/indirect de la inculpatul Oprea Gabriel care trebuia să prevadă aceste riscuri. Ori, inculpatul, nu numai că nu a prevăzut riscurile iminente, dar, la un moment anterior când un membru component nu a ajuns la timp în dispozitiv (declarație Băleanu Ioan Răzvan Liviu, ofițer de poliție la BPR biroul însoțiri coloane oficiale prin declarația în fața instanței la data de 29.03.2022), a dat ordin să fie sancționat cu excluderea din cadrul acestuia pentru acest motiv.

(declarație Băleanu Ioan Răzvan Liviu, ofițer de poliție la BPR biroul însoțiri coloane oficiale prin declarația în fața instanței la data de 29.03.2022), Declarația martorului Crai Cristian, comandant BPR 2015-2016: „Inițial, însoțirea ministrului de Interne se făcea doar de către un echipaj din cadrul BPR, iar după venirea mea în calitate de comandant la mine a venit și șeful serviciului 1, comisar șef Vlăsceanu Ionuț și mi-a raportat că s-a solicitat de la aghiotantul domnului ministru că pentru returul de la Aeroportul Otopeni, să i se pună la dispoziție și un motociclist la însoțirea coloanei”.

„Inițial, însoțirea ministrului de Interne se făcea doar de către un echipaj din cadrul BPR, iar după venirea mea în calitate de comandant la mine a venit și șeful serviciului 1, comisar șef Vlăsceanu Ionuț și mi-a raportat că s-a solicitat de la aghiotantul domnului ministru că pentru returul de la Aeroportul Otopeni, să i se pună la dispoziție și un motociclist la însoțirea coloanei”. Declarația martorul Tufan Marian -adjunct șef al BPR, 2014-2016: „În perioada în care domnul Oprea a fost ministru de Interne, pe lângă echipajul de poliție rutieră, ni s-a dispus să asigurăm și un motociclist motivarea fiind aceea că traficul din oraș s-a intensificat foarte tare și nu mai permite deplasarea în timp util”.

„În perioada în care domnul Oprea a fost ministru de Interne, pe lângă echipajul de poliție rutieră, ni s-a dispus să asigurăm și un motociclist motivarea fiind aceea că traficul din oraș s-a intensificat foarte tare și nu mai permite deplasarea în timp util”. Declarație Vlăsceanu Ionuț la urmărirea penală, 21 noiembrie 2015: „S-au asigurat doi motocicliști din cei existenți în teren, iar la sfârșitul zilei cred că Bica Silviu mi-a spus că aghiotantul ministrului a cerut ca de acum înainte să rămână un singur motociclist cu titlu permanent pentru a-i ajuta la fluidizare traficului”.

„S-au asigurat doi motocicliști din cei existenți în teren, iar la sfârșitul zilei cred că Bica Silviu mi-a spus că aghiotantul ministrului a cerut ca de acum înainte să rămână un singur motociclist cu titlu permanent pentru a-i ajuta la fluidizare traficului”. Declarație Cionca Marius Pavel, ofițer IGPR la Brigada de Operațiuni Speciale și Însoțiri, la data de 7 mai 2021: „Menționez că la un moment dat, nu îmi mai amintesc cu exactitate împrejurările, aghiotantul ministrului de interne mi-a solicitat personal un motociclist care să ne ajute în activitatea de însoțire”, au arătat avocații familiei Gigină.

Cum a scăpat Gabriel Oprea de două dosare cu ajutorul CCR

Soluția de achitare a lui Gabriel Oprea pronunțată de Tribunalul București pe data de 6 martie a fost atacată la Curtea de Apel atât de către familia polițistului Bogdan Gigină, cât și de procurorii DNA.

De asemenea, a mai formulat apel și Petre Mazilu, patronul firmei care a săpat groapa în care a murit polițistul, considerat de instanța de fond ca fiind singurul vinovat în acest caz și condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare.

Prin aceeași hotărâre, Petre Mazilu și SC MPM General Impex SRL au fost obligați să le plătească celor trei membri ai familiei polițistului Bogdan Gigină câte 100.000 de euro cu titlu de daune morale.

Gabriel Oprea a fost achitat pentru ucidere din culpă de judecătorul Sorin-Vasile Ivanciuc de la Tribunalul București, pe data de 6 martie, după ce scăpase de acuzația de abuz în serviciu încă din timpul urmăririi penale, urmare a redefinirii acestei infracțiuni în 2016, la inițiativa PSD, dublată de o decizie a Curții Constituționale.

De fapt, abuzul în serviciu era principala acuzație din dosarul lui Oprea, anume că la presiunile acestuia dispozitivul de polițiști de la Rutieră îl însoțeau peste tot, inclusiv la restaurant sau la frizerie.

Odată ce acuzația a „picat” cu ajutorul CCR, fapta de ucidere din culpă a fost aruncată în derizoriu de către apărătorii lui Oprea, aceștia lansând teoria că „nu poți ucide un om de pe bancheta din spate”.

În lipsa acuzației de abuz în serviciu, magistratul fondului a ales să se concentreze pe cauzele imediate ale morții polițistului Bogdan Gigină.

Ca o paranteză, tot urmare a deciziei CCR pe tema abuzului în serviciu Oprea a scăpat definitiv de dosarul DIPI de la Înalta Curte.

Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a dispus definitiv, pe 15 mai 2023, achitarea lui Gabriel Oprea în dosarul în care fostul vicepremier şi ministru de Interne a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu achiziţionarea din fondurile operative ale Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI), în mod conspirat, a unui autoturism de lux Audi A8, folosit în exclusivitate de fostul demnitar.

La fel s-a întâmplat și în procesul morții polițistului Bogdan Gigină:

„În opinia Tribunalului, prezența victimei în dispozitivul de însoțire a inculpatului, independent de caracterul legal sau nelegal al măsurii dispuse, nu constituie o condiție necesară și suficientă pentru producerea decesului victimei, acest efect fiind determinat în mod nemijlocit de modalitatea defectuoasă de semnalizare a lucrărilor de intervenție realizate în carosabil”, conchide, sec, judecătorul Sorin-Vasile Ivanciuc în motivarea deciziei de achitare.

Odată descoperite cauzele imediate ale morții polițistului Bogdan Gigină, judecătorul nu le mai analizează pe cele de ansamblu, respectiv că demnitarul Gabriel Oprea folosea abuziv coloana oficială în deplasările lui, fapt care rezultă din numărul mare de situații – cam 1.700 pe toată perioada mandatului de ministru de Interne.

„Nu este suficient să se constate existența unei conduite (comisivă sau omisivă) reproșabile și a rezultatului material prevăzut de norma de incriminare (decesul unei persoane), fiind necesar să se demonstreze și că respectivul rezultat este consecința acțiunii sau inacțiunii autorului; cu alte cuvinte, este necesar să se constate existența unui raport de cauzalitate între comportamentul periculos și urmare”, mai arată judecătorul.

Ce au reținut procurorii DNA în rechizitoriul lui Gabriel Oprea

În seara de 20 octombrie 2015, în jurul orei 19.00, agentul de poliţie Bogdan-Cosmin Gigină, care făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire a ministrului Gabriel Oprea, a fost implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a decedat.

Fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea a fost trimis în judecată de procurorii DNA în mai 2018 pentru ucidere din culpă, în dosarul deschis după moartea poliţistului Bogdan Gigină.

Conform DNA, începând cu preluarea, la începutul anului 2014, a funcţiei de ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a dispus - cu încălcarea dispoziţiilor legale privind însoțirea demnitarilor de către Poliţia Rutieră - însoţirea sa permanentă de către un dispozitiv de Poliţie Rutieră, iar din luna iunie 2015 a dispus ca din acest dispozitiv să facă parte şi un poliţist rutier motociclist.

În acest mod, el şi-a conferit, în mod discreţionar, „drepturi” neprevăzute de cadrul legal, „drepturi” a căror exercitare a presupus punerea unor poliţişti rutieri în situaţii de risc sporit, şi totodată a impus ca deplasarea echipajelor de poliţie rutieră să se facă în regim de viteză sporită.

„În seara de 20 octombrie 2015, agentul de poliţie Gigină Bogdan-Cosmin, în vârstă de 28 de ani, a fost implicat într-un accident de circulaţie pe o stradă din municipiul Bucureşti, în urma căruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrală, consecinţă a unui traumatism cranio-cerebral şi facial cu fractură craniană, leziuni care au cauzat decesul. La momentul producerii accidentului, victima Gigină Bogdan-Cosmin făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire a ministrului Oprea Gabriel, care preceda în trafic autoturismul în care se afla ministrul. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa către locuinţa sa”, afirmă procurorii DNA în rechizitoriu.

Accidentul rutier care a determinat decesul poliţistului Gigină s-a produs ca urmare a nerespectării de către Gabriel Oprea, Petre Mazilu şi General MPM Impex SRL a dispoziţiilor legale şi a măsurilor de prevedere pentru exercitarea unor activităţi, rețin anchetatorii.

În ceea ce-l priveşte pe Gabriel Oprea este vorba despre însoţirea sa de către poliţişti rutieri, iar în cazul lui Petre Mazilu şi al firmei pe care o administra, lucrările făcute la carosabil.