Audieri dramatice in dosarul Gigina. Mama politistului: "Timp de un an nu am putut sa dorm". Oprea: "Invoc faptul ca sunt nevinovat"

Mama lui Bogdan Gigina, subofiterul care a murit in 2015 in teribilul accident de circulatie , a fost audiata in premiera de judecatori. In aceeasi sedinta de judecata a dat declaratii de inculpat si fostul ministru de Interne, relateaza Stirile Pro TV. "Este foarte greu sa-mi amintesc de ziua respectiva, este foarte greu sa fiu in sala cu domnul Oprea. Suntem abia la inceput, abia facem primii pasi, dar speram sa fie bine", a spus mama lui Bogdan Gigina."Imi mentin declaratia data anterior si am sa invoc decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie din iunie 2018, care arata ca nu am nicio legatura intre atributiunile mele de serviciu cu acea tragedie. Invoc faptul ca sunt nevinovat", a declarat si Gabriel Oprea.Au fost momente grele in sala de judecata, unde mama lui Bogdan Gigina a rememorat aproape minut cu minut acea seara fatidica, pornind de la telefonul care le-a dat viata peste cap.Conform sursei citate, ea a povestit momentul i care a primit telefonul prin care colegii lui Bogdan Gigina ii anuntau pe parintii ca subofiterul a avut un teribil accident de circulatie.El era pe o motocicleta, in fruntea dispozitivului care il insotea pe generalul Gabriel Oprea, ministrul de Interne la vremea respective, spre casa. Undeva pe Calea Stirbei a cazut cu motocicleta intr-o groapa si pana la urma si-a pierdut viata.Mama lui Bogdan Gigina a vorbit printre lacrimi si a descris momentele in care, ajunsa la Spitalul Universitar, si-a vazut baiatul ranit extrem de grav."In clipa urmatoare am intrat in acea camera si mi am gasit copilul intins pe pat. Oamenii se chinuiau sa il resusciteze. Sub cap avea o galeata unde ii picura sangele," poveste aceasta.Ea vazut ca fiul sau avea barbia gatul si o parte din piept sfartecate. A cazut la pamant si doar vorbele de incurajare ale medicului au reusit sa o mai salveze cat de cat dintr-o situatie imposibila."Tot ce am putut sa fac a fost sa cad la picioarele lui. L-am prins de picioare... Doamna doctor m- a ridicat si mi-a spus sa ma uit in ochii ei sa incerc sa ma ridic: Pentru copilul dumitale nu se mai poate face nimic nici daca coboara Dumnezeu pe pamant. Orice efort am depune nu putem sa il salvam.""Timp de un an, uu puteam sa dorm. Cand inchideam ochii il vedeam pe Bogdan pe patul de spital."Procesul dureaza de aroximativ 5 ani si este extrem de important in viata familiei Gigina, proces in care fostul minsitru Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa.A repetat si astazi acelasi lucru pe care il spune de atatia ani, ca nu are nicio responsabilitate pentru aceasta drama, ca atributiile ale nu au nicio legatura cu aceasta tragedie si cu atat mai putin ca ar fi influentat in mod direct evenimentele."Personal nu am cerut niciun dispozitiv de insotire. Toti ministrii de Interne de pana la mine au benef de acest dispozitiv de insotire constand intr-o masina de politie , care se dadea in baza unor prevederi legale."El a precizat ca Bogdan Gigina a fost avansat post- mortem si ca a dat dispoztii ca familia sa primeasca cu celeritate toate drepturile cuvenite.