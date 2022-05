DNA cere din nou urmarire penala pentru Oprea: Si-a cumparat masina de lux din banii MAI

DNA cere din nou ridicarea imunitatii in vederea urmaririi penale a lui Gabriel Oprea. Este vorba despre o noua ancheta care il vizeaza pe fostul vicepremier din Guvernul Ponta, acuzat de abuz in serviciu, pentru ca a decis cumpararea unei masini de lux din banii de misiuni ai politistilor.

Procurorii il acuza pe Oprea ca, in calitate de ministru de Interne, cu ajutorul suspectilor Nicolae Gheorghe, secretar de stat in cadrul Departamentului de Informatii si Protectie Interna si Pavel Gabriel-Nicolae, sef al serviciului juridic, a dispus suplimentarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor pentru cheltuieli operative ale Departamentului de Informatii si Protectie Interna (D.I.P.I.).

Din acesti bani, Oprea a aprobat achizitia unui autoturism Audi A8 "in scopul declarat al asigurarii protectiei demnitarilor".

"Acest lucru s-a realizat cu incalcarea prevederilor legale care limiteaza achizitionarea autovehiculelor din fondurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, strict la situatii legate de folosirea lor in activitati de urmarire penala a infractiunilor de coruptie.

Ca urmare a incalcarii atributiilor de serviciu, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 410.000 lei", arata DNA.

In perioada 21 august - octombrie 2015, Oprea a beneficiat de folosinta exclusiva a autoturismului Audi A8, achizitionat in modalitatea de mai sus.

Dosarul coloanelor ilegale

Nu este primul dosar la DNA a lui Oprea. La inceputul lunii februarie, Senatul a decis ridicarea imunitatii sale in vederea inceperii urmaririi penale, iar in aceeasi zi, procurorul general, Tiberiu Nitu, a demisionat, in contextul in care numele sau apare in dosar, fara ca el sa fie pus sub acuzare.

Ulterior, procurorii au inceput oficial urmarirea penala a lui Gabriel Oprea. Presedintele UNPR este acuzat de abuz in serviciu, pentru insotirea deplasarilor sale de echipaje ale Politiei Rutiere, serviciu de care ar fi beneficiat ilegal si fostul procuror general Tiberiu Nitu, in baza unui protocol.

