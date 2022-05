Generalul Oprea, la mana colegilor: Azi se dezbate cererea DNA de urmarire penala

Comisia Juridica a Senatului discuta, marti, de la ora 13, solicitarea DNA de avizare a inceperii urmaririi penale a fostului ministru Gabriel Oprea.

Dupa finalizarea raportului, Biroul Permanent urmeaza sa decida cand va fi dezbatuta si votata in plen cererea.

DNA cere inceperea urmaririi penale a lui Gabriel Oprea - coloana oficiala, folosita ilegal (Video)

Noi detalii despre cum foloseau Nitu si Oprea coloanele oficiale (Surse)

"S-a stabilit de saptamana trecuta. Au intrunirea marti. Nu stiu sa spun acum (daca raportul Comisiei va putea fi intocmit astfel incat sa intre in atentia senatorilor in sedinta plenului de miercuri - n.red.). O sa putem sa cerem Comisiei Juridice sa ne spuna un punct de vedere. Nu stiu daca au stabilit o agenda in acest sens", a declarat luni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

Cererea DNA a fost transmisa Comisiei Juridice saptamana trecuta, miercuri, in urma unei sedinte extraordinare a Biroului Permanent.

Conducerea Senatului a trimis cazul Oprea la Comisia Juridica. Decizia se va lasa asteptata

Ads

Senatorii juristi il vor invita pe Oprea sa-si studieze dosarul si sa formuleze un punct de vedere inainte de intocmirea raportului. El a declarat sambata ca nu stie daca va participa la sedinta, dar ca se va consulta cu avocatul sau pe aceasta tema.

Liderul UNPR le-a cerut saptamana trecuta senatorilor sa voteze pentru aprobarea solicitarii DNA, prin intermediul unei scrisori deschise adresate presedintelui Senatului si presedintelui Comisiei juridice din Senat, Catalin Boboc, fara a mentiona insa posibilitatea demisiei.

Gabriel Oprea cere sa ii fie ridicata cat mai repede imunitatea parlamentara

"Va aduc la cunostinta faptul ca nu doresc sa beneficiez de aceasta imunitate de procedura, socotind ca se va stabili adevarul, adica nevinovatia mea. In consecinta, solicit colegilor mei senatori sa voteze cererea de urmarire penala, pentru a nu se prelungi perioada necesara stabilirii adevarului", arata Oprea in scrisoare.

Ads

La nivel declarativ, toate partidele, mai putin ALDE, au sustinut ca vor vota in favoarea cererii DNA.

Fostulul ministru de Interne si senator Gabriel Oprea este acuzat de abuz in serviciu, pentru insotirea deplasarilor sale de echipaje ale Politiei Rutiere, serviciu de care ar fi beneficiat ilegal si procurorul general Tiberiu Nitu, in baza unui protocol.

Procurorii DNA trebuie sa obtina avizul Senatului pentru a incepe urmarirea penala pe numele lui Gabriel Oprea. In acest sens, procurorul sef al DNA a trimis procurorului general referatul cauzei in vederea sesizarii Senatului, precum si un numar de 15 volume cuprinzand copii ale dosarului de urmarire penala.

Potrivit DNA, Oprea se face vinovat de doua infractiuni de abuz in serviciu. Una consta in folosirea resurselor umane si materiale ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru a asigura, in mod nelegal, insotirea deplasarilor efectuate in perioada in care era ministru cu echipaje ale Politiei Rutiere.

Cealalta infractiune consta in incheierea unui protocol in baza caruia procurorul general, Tiberiu Nitu, a beneficiat, in mod nelegal, de insotirea deplasarilor efectuate cu echipaje ale Politiei Rutiere.