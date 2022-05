Gabriel Oprea, prima reactie dupa ce DNA a cerut inceperea urmaririi sale penale

Senatorul UNPR Gabriel Oprea, fost ministru de Interne si vicepremier in Guvernul Ponta, a sustinut luni, incepand cu ora 13:00, declaratii de presa dupa ce DNA a demarat procedurile privind inceperea urmaririi sale penale pentru abuz in serviciu.

Oprea a declarat ca este nevinovat si ca nu va impiedica bunul mers al anchetei DNA. Liderul UNPR nu a facut comentarii cu privire la modul in care colegii sai senatori vor vota solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul in care ea va fi inaintata de procurorul general.

La finalul declaratiei, liderul UNPR a reamintit ca este an electoral si a precizat ca partidul sau se pregateste de alegeri, in continuare. Alaturi de Gabriel Oprea au fost prezenti mai multi lideri UNPR, printre care secretarul general, Neculai Ontanu, sau senatorii Ilie Nastase si Haralambie Vochitoiu.

Ads

Urmeaza ca procurorul general sa decida daca inainteaza Senatului solicitarea DNA, caz in care Biroul Permanent al camerei superioare va stabili programul audierilor in comisia juridica si data votului in plen.

Ziare.com a transmis principalele declaratii in format LIVE text:

- Am aflat din presa despre solicitarea DNA privind urmarirea penala in ceea ce ma priveste.

- Am respectat legile Romaniei in toata activitatea mea, ma consider nevinovat, iar acest lucru se va confirma, mai devreme sau mai tarziu.

- Este obligatia profesionala a procurorilor sa verifice orice suspiciuni legate de posibile incalcari ale legii.

- Am sprijinit justitia si DNA pe tot parcursul activitatii, voi sprijini in continuare aceste institutii.

- Am aceleasi drepturi si libertati ca orice alt roman. Voi pune la dispozitia institutiilor toate informatiile necesare, nu voi ingreuna mersul anchetei.

- Ma voi apara uzand de toate mecanismele.

- Stiu ca viata politica presupune riscuri dintre cele mai variate, inclusiv de a deveni o victima colaterala in luptele pentru putere.

Ads

- Nu regret deciziile politice pe care le-am luat. Ne vom lupta cu toate armele in campanie.

Foto:B1TV

La trei luni de la moartea lui Bogdan Gigina

DNA a cerut oficial, luni, procurorului general al Romaniei, Tiberiu Nitu, sa sesizeze Senatul cu privire la formularea cererii de incepere a urmaririi penale in cazul fostului ministru de Interne Gabriel Oprea pentru abuz in serviciu si obtinere de foloase necuvenite.

Cererii transmise de DNA catre Procurorul General, pentru a fi remisa Senatului, i-au fost atasate referatul intocmit de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, precum si un numar de 15 volume cuprinzand copii ale dosarului de urmarire penala.

Ads

DNA arata ca infractiunile de abuz in serviciu savarsite de Gabriel Oprea constau in "folosirea resurselor umane si materiale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura, in mod nelegal, insotirea deplasarilor efectuate de ministru cu echipaje ale politiei rutiere", infractiuni comise in perioada ianuarie 2014 - noiembrie 2015.

DNA cere inceperea urmaririi penale a lui Gabriel Oprea - coloana oficiala, folosita ilegal

In acelasi comunicat, DNA precizeaza ca de echipaje rutiere a beneficiat in mod nelegal si procurorul general al Romaniei, Tiberiu Nitu.

DNA: Tiberiu Nitu a fost si el escortat ilegal, cu acordul lui Oprea

Dosarul a fost deschis dupa ce politistu Bogdan Gigina si-a pierdut viata in timp ce deschidea coloana oficiala a fostul ministru Gabriel Oprea in conditii de ploaie.

Cazul politistului mort: Bogdan Gigina a facut parte din trei coloane oficiale in ziua accidentului

E oficial: Politistul mort dupa ce a cazut in groapa era in coloana oficiala a lui Oprea

Politist mort in coloana oficiala: Oprea sustine ca nu si-a luat nicio zi de concediu. Ce spune despre urgenta deplasarii (Video)

Ads