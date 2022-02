Procesul lui Gabriel Oprea in dosarul masinii de lux va incepe pe fond

Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis, definitiv, miercuri, ca procesul in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu folosirea ilegala a fondurilor DIPI sa inceapa pe fond, urmand ca magistratii sa stabileasca primul termen de judecata.

Magistratii instantei supreme au respins, miercuri, definitiv, cererea fostului ministru de Interne de sesizare a Curtii Constitutionale in dosarul cheltuielilor ilegale din fondurile operative ale DIPI.

Pe 22 februarie, avocatii lui Gabriel Oprea au cerut ICCJ sa sesizeze Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate privind imposibilitatea judecatorului de camera preliminara de a dispune incetarea procesului si au sustinut ca acuzatiile la adresa fostului ministru nu mai sunt valabile din moment ce el ar fi incalcat o hotarare a CSAT, nu o lege sau ordonanta de urgenta.

Cererea a fost respinsa in 23 februarie, dar fostul ministru de Interne a contestat decizia.

Pe 11 mai 2016, fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de DNA in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosite de Oprea. In acelasi dosar sunt judecati fostii sefi de la DIPI Gheorghe Nicolae, Nelu Zarnica, Nicolae Pavel si Danut Iacob, prejudiciul fiind stabilit la 410.000 de lei.

Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate nationala si ministru al Afacerilor Interne, este judecat pentru abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, potrivit Directiei Nationale Anticoruptie.

Procurorii au pus sechestru asigurator pe mai multor bunuri ale lui Oprea, Nicolae si Pavel, pana la concurenta sumei de 410.000 lei, in vederea recuperarii pagubei produse de acestia prin abuz in serviciu.

Dosarul a fost trimis Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu propunerea de a se mentine masurile asiguratorii luate fata de inculpatii Gheorghe Nicolae, Gabriel Oprea si Gabriel Nicolae Pavel.

Gabriel Oprea este cercetat pentru abuz in serviciu si in dosarul privind folosirea nelegala a coloanei oficiale, cauza deschisa dupa moartea politistului Bogdan Gigina, de la Brigada Rutiera a Capitalei.

De asemenea, numele lui Gabriel Oprea apare si in dosarul in care este urmarit penal primarul suspendat al Sectorului 2, Neculai Ontanu.