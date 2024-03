Gabriel Oprea dezminte ca ar folosi avioane militare in scop personal

Ministerul Apararii Nationale respinge afirmatiile cuprinse intr-o declaratie a senatorului Valer Marian, presedintele organizatiei PSD Satu Mare, care il acuza pe Gabriel Oprea ca ar folosi avioanele armatei in interes personal.

"Declaratia constituie un atac politic la adresa ministrului Apararii Nationale si a institutiei pe care acesta o conduce", se afirma intr-un drept la replica remis Ziare.com.

"Prin asemenea atacuri la adresa unei institutii fundamentale a statului, senatorul Valer Marian incearca doar sa se promoveze, cu pretul afectarii imaginii armatei", se precizeaza in document.

"Precizam ca domnul Gabriel Oprea nu a folosit vreodata, in interes personal, vreun mijloc de transport al armatei. Mai mult decat atat, ministrul Apararii Nationale foloseste numai autoturismul proprietate personala pentru deplasarea la si de la serviciu, dar si in deplasarile efectuate in exercitarea mandatului de ministru", precizeaza Biroul de Presa al institutiei.

Ministrul Oprea, acuzat ca a folosit avioanele armatei in scop personal

In ceea ce priveste transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Comunei Odoreu si in administrarea consiliului local, ministerul precizeaza ca "acest demers s-a realizat la solicitarea Consiliului Local al Comunei Odoreu, jud. Satu Mare, pentru realizarea unui camin de batrani".

Ministerul Apararii Nationale a conditionat transferul imobilului 2878 Odoreu de transmiterea, de catre autoritatea publica locala, a 50% din numarul de locuri de cazare din caminul de batrani, impreuna cu terenul aferent acestora, in termen de 90 de zile de la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de investitii, in domeniul public al statului si in administrarea ministerului nostru.

Astfel, la finalizarea proiectului, prin impunerea acestei conditii, jumatate din locurile de cazare din acest camin vor fi la dispozitia pensionarilor militari si a veteranilor de razboi.

"Referitor la proiectul de reabilitare drumuri si canalizare pentru comuna Odoreu, amintit in declaratia calomnioasa a senatorului Valer Marian, precizam ca realizarea acestui proiect regional nu este de competenta si nu are nicio legatura cu Ministerul Apararii Nationale", se mai afirma in dreptul la replica.

In final, institutia precizeaza ca "Ministrul Apararii Nationale va continua sa planifice si sa desfasoare vizite de lucru in garnizoanele tarii, conform competentelor date de functia de ministru al Apararii, functie ale carei atributii nu se pot exercita din birou, in scopul cunoasterii concrete, la fata locului, a conditiilor de instruire si de viata ale personalului militar si civil si pentru luarea masurilor adecvate pentru rezolvarea cu operativitate a situatiilor cu care se confrunta personalul armatei".