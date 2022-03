Oprea a semnat acordul cu Republica Moldova privind cooperarea militara

Ministrul Apararii Nationale Gabriel Oprea a semnat, vineri, 20 aprilie, la Chisinau, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul militar.

Principalele teme pe agenda discutiilor dintre Gabriel Oprea si omologul sau, Vitalie Marinuta, au fost cooperarea militara bilaterala si situatia regionala, se precizeaza intr-un comunicat remis Ziare.com.

Cei doi ministri au semnat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul militar. Acordul stabileste cadrul juridic necesar cooperarii militare intre cele doua parti si cuprinde prevederi referitoare la domeniile si formele de cooperare, instituirea Comisiei militare mixte, organizarea si desfasurarea exercitiilor si antrenamentelor comune, protectia informatiilor, aspecte financiare si statutul juridic al personalului.

Domeniile de cooperare prevazute in cadrul Acordului includ, printre altele: politica de aparare, controlul armamentelor, planificarea apararii, pregatirea personalului, legislatie privind apararea nationala, managementul resurselor umane si al resurselor bugetare, cercetare stiintifica, controlul si managementul spatiului aerian, informatii militare, activitati medicale, probleme sociale, istorie si stiinta militara, activitati culturale si sportive. Acordul semnat astazi va fi supus ratificarii de catre Parlamentul Romaniei.

"Reafirm disponibilitatea Ministerului Apararii Nationale din Romania de a continua furnizarea de expertiza in functie de nevoile Ministerului Apararii al Republicii Moldova. Dorim sa aprofundam relatiile militare bilaterale, prin dezvoltarea acestora la toate nivelurile, incepand de la nivelul tactic pana la cel strategic", a declarat ministrul Gabriel Oprea.

Ministrul roman al Apararii Nationale a subliniat ca, in plan bilateral, partea romana va continua sa acorde asistenta si consultanta in procesul de reforma a armatei, cu accent pe instruirea personalului prin exercitii intrunite, precum si in domeniul invatamantului militar, prin continuarea pregatirii unor ofiteri din Republica Moldova in institutii militare de invatamant din Romania.

Cunostintele acumulate de cadrele noastre militare, care corespund standardelor internationale, ne permit noua, aici, in Republica Moldova, sa implementam mai eficient programele de reformare si modernizare a Armatei Nationale, de creare a unui sistem de aparare si securitate in conformitate cu standardele moderne, care in final va asigura linistea si pacea pentru cetatenii Republicii Moldova", a declarat ministrul Vitalie Marinuta.

C.S.

