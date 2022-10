Gabriel Oprea, la un pas sa ramana definitiv fara titlul de doctor

Gabriel Oprea a plagiat in lucrarea sa de doctorat, a stabilit, luni, Comisia de Contestatii a Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului, Viorel Barbu, care a declarat ca a fost respinsa contestatia formulata de fostul vicepremier, decizia finala urmand sa fie luata de Consiliul General al CNATDCU cel tarziu miercuri.

Presedintele CNATDCU a spus ca membrii Comisiei de Contestatii au respins contestatia lui Gabriel Oprea la decizia de plagiat din 1 august.

Barbu a mai spus ca, luni, Consiliul General al CNATDCU a aprobat propunerea Comisiei de Contestatii, insa in urmatoarele doua zile, decizia trebuie coroborata cu hotararea din 1 august. Astfel este necesar un nou vot al membrilor Consiului General pentru validarea propunerii si inaintarea ei catre ministrul Educatiei.

Reactia lui Gabriel Oprea

Fostul ministru Oprea a reactionat pe Facebook la decizia CNATDCU, spunand ca va incerca in instanta sa demonstreze ca nu a plagiat.

"Am aflat din presa ca a fost respinsa contestatia pe care am depus-o la CNADTCU in legatura cu lucrarea de doctorat. Asa cum am mai spus, voi merge mai departe si ma voi adresa instantei pentru a face lumina in acest caz. Nu ma agat de niciun titlu academic, asa cum nu m-am agatat de nicio functie in toata cariera mea. Pur si simplu, vreau ca legea sa fie respectata nu doar de cetateni, ci si de institutii.

Ads

In contestatia depusa la CNADTCU am vorbit despre mai multe lucruri care nu sunt in regula si care ma fac sa cred ca decizia luata de acest organism nu este una corecta. Voi merge mai departe si voi cere Justitiei sa analizeze toate aceste aspecte", a scris Oprea pe Facebook.

Amintim ca CNATDCU a stabilit, in 1 august, cu unanimitate de voturi, ca Gabriel Oprea a plagiat in lucrarea sa de doctorat sustinuta in anul 2000, la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, si a propus retragerea titlului de doctor.

Fostul vicepremier a anuntat atunci ca va contesta decizia CNATDCU, iar daca aceasta va fi mentinuta se va adresa instantei de judecata, fiind convins ca instanta ii va da dreptate.

Gabriel Oprea a sustinut, pe pagina sa de Facebook, ca in anul 2000 a scris o lucrare de doctorat, "respectand toate normele academice si legale in vigoare la momentul respectiv".

Ads

Fostul vicepremier Gabriel Oprea si-a sustinut teza de doctorat, intitulata "Plangerea prealabila - perspectiva istorica", in anul 2000, la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, avandu-l coordonator pe Ion Neagu, fost senator PSD.

Acuzatiile de plagiat privind teza de doctorat a lui Gabriel Oprea au fost lansate in iulie anul trecut, cand jurnalista Emilia Sercan a scris ca lucrarea acestuia nu continea niciun citat cu ghilimele, avand paragrafe si pagini intregi copiate dintr-o lucrare similara a coordonatorului sau, Ion Neagu, si, de asemenea, dintr-o lucrare a lui Constantin Turai. In investigatia Emiliei Sercan se arata ca si istoricul Nicolae Iorga este preluat in citate ample fara sa fie citat.

Afla si cum 9 doctori "facuti" de Oprea au incercat sa renunte la titluri dupa ce au fost acuzati de plagiat

Cu o saptamana inainte de decizia CNATDCU din 1 august in cazul lui Oprea, si Victor Ponta a aflat ca ramane fara titlul de doctor, in cazul sau verdictul de plagiat fiind unul definitiv.

Citeste un interviu acordat Ziare.com de ministrul Educatiei, Mircea Dumitru, in care explica ce are de gand sa faca in problema plagiatelor.

Ads