Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, joi, ca dosarele deschise in cazul tragediei de la clubul Colectiv, precum si dosarul deschis pentru elucidarea mortii politistului Bogdan Gigina, se apropie de finalizare si, cat de curand, opinia publica va putea fi informata in legatura cu concluziile trase de procurori.

Intr-un interviu acordat joi seara postului public de televiziune, sefa DNA a vorbit despre cele doua dosare deschise in cazul incendiului produs in noaptea de 30 octombrie la clubul Colectiv, reamintind ca unul dintre ele este la Parchetele Militare, cei vizati fiind de la ISU.

"Ambele dosare se apropie de finalizare", a anuntat procurorul sef al DNA.

In ceea ce priveste cazul politistului Bogdan Gigina, mort intr-un accident de motocicleta produs in luna octombrie in timp ce deschidea coloana oficiala a fostului ministru de Interne Gabriel Oprea, Laura Codruta Kovesi a precizat ca se lucreaza "ritmic", fiind reunite dosarele deschise dupa ce s-au depus doua plangeri si dosarul declinat de la Inalta Curte la DNA.

In ceea ce il priveste pe Gabriel Oprea, sefa DNA a explicat ca acesta "nu a fost audiat pentru ca nu are o calitate procesuala".

"Se lucreza ritmic, s-au facut audieri, au fost stranse probe necesare cauzei", a mai declarat Kovesi, precizand ca pe de o parte se verifica "modalitatea in care s-au folosit coloanele oficiale", iar pe de alta parte "imprejurarile in care s-a produs accidentul rutier".

"Probatoriul e diferit, se lucreaza, sper ca in curand sa avem si primele conditii in care sa putem sa facem public se se intampla in dosar (...) Cu siguranta cat de curand o sa avem un raspuns si pentru opinia publica", a conchis aceasta.

Subinspectorul Bogdan Cosmin Gigina (28 de ani) de la Brigada Rutiera a Capitalei a murit la spital, in data de 20 octombrie, dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o groapa sapata pentru lucrari la reteaua de gaze, pe strada Stirbei Voda.

Politistul a suferit in urma accidentului traumatism cranio-cerebral sever, traumatism toraco-abdominal grav, cu fracturi de coaste, rupturi de organe interne si hemoragie.

El asigura deplasarea coloanei oficiale a ministrului Gabriel Oprea, insa informatii despre aceasta situatie nu au fost comunicate de Ministerul Afacerilor Interne, fiind aflate mai intai pe surse.

La doua zile de la accident, Politia Capitalei a transmis un comunicat in care a confirmat ca politistul de la Rutiera asigura deplasarea coloanei oficiale a vicepremierului Gabriel Oprea care, conform informatiilor comunicate, participase la "o activitate in cadrul unei institutii din domeniul securitatii si ordinii publice".

Dupa ce mass-media a dezvaluit ca mai multi oficiali au beneficiat nelegal de coloane oficiale, in special Gabriel Oprea, fostul ministru de Interne a fost audiat ca martor de catre procurori.

