Presa de azi: Oprea si Nastase incing coalitia

Gabriel Oprea, la un pas de a bulversa controlul SRI si SIE, titreaza Romania libera in editia de joi. Dupa negocieri care s-au prelungit pana miercuri, liderii PD-L si PSD au finalizat desemnarea comisiilor parlamentare care vor controla serviciile secrete.

Una la PD-L prin Cezar Preda, alta la PSD prin Gabriel Vlase, apropiat al lui Viorel Hrebenciuc, cel care l-a promovat in aceasta functie. Surpriza zilei: desemnarea de catre PDL a lui Gabriel Oprea pentru Comisia SRI.

Formarea comisiilor parlamentare de control al serviciilor secrete s-a facut pe fond de apriga negociere in alianta PSD-PDL. Propunerea-soc a aparut miercuri dimineata in plenul sedintei comune a Parlamentului, prin rostirea numelui actualului deputat independent Gabriel Oprea, primul demisionar din functia de ministru de Interne (ulterior si din PSD).

De altfel, miercuri dimineata PSD a audiat in premiera numele acestuia, rostit de la tribuna de presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase. Drept consecinta, social-democratii au protestat amenintand cu represalii fata de PD-L si au cerut pauza de consultari.

In urma discutiilor de la care Mircea Geoana a plecat extrem de nervos, deputatii PD-L si-au retras dupa 30 de minute de la rostirea propunerii sprijinul acordat lui Oprea, venind cu alt nume pentru Comisia SRI.

Evenimentul Zilei scrie ca Oprea si Nastase incing coalitia. Nominalizarea de catre PD-L pentru Comisia de control a SRI a fostului ministru de interne PSD-ist Gabriel Oprea si dosarele lui Adrian Nastase au fost miercuri subiect de disputa in coalitia PD-L-PSD.

Primul moment de tensiune s-a consumat in timpul diminetii, cand presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, l-a propus pe Oprea, in fata plenului reunit, pentru Comisia SRI.

Dupa un moment de stupefactie, Aura Vasile, viceliderul grupului PSD, a cerut pauza de consultari pe motiv ca s-a incalcat regulamentul. Liderii Coalitiei s-au retras pentru o discutie, iar PSD-istii comentau pe holuri, iritati, ca PD-L nu i-a intrebat inainte sa faca propunerea.

PD-L si PSD s-au contrat si mai tarziu, in sedinta Biroului Permanent de aceasta data, din cauza dosarelor lui Adrian Nastase. Dupa doua ore de controverse, conducerea Camerei a decis ca plenul va dezbate un raport al Comisiei juridice si un contraraport al membrilor PSD din comisie.

Pionul otravit, este titlul din Ziua. Social-democratii au fost cat pe ce sa cada in capcana intinsa de colegii de coalitie de la PD-L, care l-au nomina-lizat miercuri pe Gabriel Oprea - fost pesedist, in prezent deputat independent - ca membru in Comisia de control a activitatii SRI.

Liderul grupului parlamentar PSD Viorel Hrebenciuc a fost insa pe faza si a dat semnalul de alarma: "Aura (deputatul PSD Aura Vasile - n.red.), opreste sedinta ca ne fac astia!".

Deputatul Vasile s-a conformat si a cerut o pauza de consultari de 15 minute, timp in care "Parteneriatul pentru Romania" a fost in coma, mai exact la un pas sa se destrame. Suparati de capcana intinsa de propriii parteneri, social-democratii au tunat si au fulgerat in pauza.

"Au vrut sa mearga pe burta, s-au gandit ca trece si nu observa nimeni", a afirmat unul dintre liderii PSD imediat dupa ce s-a aprobat pauza de consultari. Potrivit unor surse din interiorul partidului, pesedistii i-au avertizat pe democrat-liberali ca vor rupe Coalitia daca Gabriel Oprea nu va fi retras urgent de pe listele comisiei SRI.

Din Gandul aflam ca Pedelistii il scot pe Oprea ca pe "dracu' din cutie": pesedistii, cu nervii la pamant. Fostul social-democrat Gabriel Oprea, care a condus Internele pentru doar 20 de zile, a produs din nou, miercuri, disensiuni in Coalitia PD-L - PSD.

Ramas deputat independent dupa demisia din PSD, numele sau a fost rostit - cu o voce abia auzita - de presedintele Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, in sedinta de plen reunit ca propunere din partea PD-L pentru a deveni membru in Comisia de control al SRI.

Pesedistii, in frunte cu Mircea Geoana, care se afla la stanga Robertei Anastase, au ramas perplecsi si au cerut, prin viceliderul grupului, Aura Vasile, o pauza de consultari.

Motivul invocat a fost acela ca nu s-a respectat Regulamentul de functionare al celor doua Camere, fara a fi detaliata o incalcare anume a acestuia sau a fi rostit numele lui Oprea.

PSD isi reactiveaza << Priboii >>. Ex-sereistul Daniel Savu, pus de Parlament sa-si controleze fostii colegi, noteaza Gardianul. Deputatul PD-L Cezar Preda este noul presedinte al Comisiei parlamentare comune de control al activitatii SRI.

In conducerea Comisiei au mai fost validati deputatul PSD Ion Stan ca vicepresedinte si senatorul UDMR Verestoy Attila - ca secretar. Presedintia Comisiei SIE a revenit deputatului PSD Gabriel Vlase, care va fi secondat de senatorul PD-L Vasile Nistor ca vicepresedinte si liberalul Mihaita Calimente, ca si secretar.

Validarea noilor membri ai comisiilor de control s-a impiedicat in cursul diminetii de nominalizarea fostului ministru de interne Gabriel Oprea la Comisia SRI. Spre nedumerirea fostilor sai colegi de partid PSD-isti, Oprea a fost propus de PD-L, dar retras ulterior dupa o pauza de consultari.

In schimb, in Comisia de control al SRI, PSD l-a propulsat pe fostul ofiter SRI Daniel Savu, un personaj controversat, gen Ristea Priboi, nominalizare care ar putea arunca o umbra de indoiala asupra obiectivitatii controlului efectuat de comisie.

